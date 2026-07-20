大S公司傳轉至小S丈夫許雅鈞名下　汪小菲懶理傳聞罕曬與嫩妻愛子

台灣女星大S（徐熙媛）於2025年在日本旅遊時因不幸因流感併發肺炎離世，至今過世已一年半，其上億遺產與房產分配問題在近期再度成為焦點。



大S徐熙媛一家人。（S媽FB）

爆大S名下公司轉移至許雅鈞名下

近日台媒爆出，大S生前與小S合夥的犬象有限公司今年5月已將負責人變更為小S的丈夫許雅鈞。此前小S對外稱大S生前往返兩地的包機開銷，全是許雅鈞私人出錢墊付；可後續流出的帳單記錄顯示，所有出行花費全部走犬象公司公帳，花的是大S商務收入，不少網民認為所謂個人墊付更像是對外營造的人情說辭。

爆大S名下公司轉移至許雅鈞名下。（IG@djkoo）

「犬象」不屬大S遺產範疇

不過這一說法隨即被闢謠，根據工商資料顯示大S名下僅有「太平工作室」。 大小S拆夥各自獨立經營後，大S創立太平工作室，小S則開設犬象公司，兩間企業在資產、股權層面徹底劃分清楚。因此，「犬象」自始至終都是小S的公司，不屬於大S的遺產範疇。

「犬象」不屬大S遺產範疇。（Weibo@大S）

汪小菲現任妻子罕曬幼子正面照

而大S前夫汪小菲的現任妻子馬筱梅（Mandy）近日在社交平台曬出多張生日慶祝照片，更罕見地公開與汪小菲剛滿五個月的兒子正面照。畫面裡Mandy懷抱幼子，汪小菲則滿臉笑意緊摟妻子，十分溫馨。二人的甜蜜模樣令不少網民羨慕不已。