大S傳手機藏遺囑遭主張無效　律師：S媽可能最快三個月被趕出家門

大S（徐熙媛）去世近一年半，遺產及房產分配成為外界關注的焦點。日前S媽（黃春梅）自爆沒有繼承權，「我要被趕出自己辛苦掙錢買的家」，更傳出大S生前曾用手機寫下財產分配，其中除了將財產留給兩個孩子、具俊曄外，還有一份是給徐家大姐的孩子，然而徐家人主張該遺囑沒有法律效力。



鄭弘儀主持的《新聞挖挖哇》近日討論到遺產話題，律師蘇家宏就分析了S媽之後的處境。

大S徐熙媛、小S和S媽。（IG圖片）

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S媽日前被問到大S的遺產處置狀況，她表示：「因為我沒有得到繼承，而且我已半死，他們有繼承的人自己去處理，我要被趕出自己辛苦掙錢買的家。」

此前大S付了1.4億台幣（約3400萬港元）首期款買下「台北信義」豪宅，每月需繳房貸約100萬台幣（約24萬港元），傳出她當年抵押了S媽現在住的「國家藝術館」豪宅，向銀行借款1.1億台幣（約2700萬港元）給汪小菲創業，但汪小菲至今未將錢還給S家。

目前「國家藝術館」的豪宅無人償還貸款，未來恐面臨法拍，S媽和大S的大姐等人恐將無家可歸。

律師蘇家宏在節目中提到，過去大S有代言費可支付100萬台幣房貸，但現在沒有資金流入，除非汪小菲或具俊曄願意支付，但他認為不太可能。至於S媽是否可能被趕出家門？蘇家宏表示：「我認為暫時還不會，因為銀行是這樣，法拍之前，拍賣成交之後才有交付房屋，房子交付後才會被趕出去，得有人買下才會。」

鄭弘儀問律師，如果多久沒繳房貸會遭到法拍？蘇家宏說要看雙方的溝通，

一般來講，只要欠銀行200萬台幣（約48萬港元），假設200萬台幣佔兩個月，兩個月之後銀行會向繼承人催繳，催繳未果就會走程序，大概最快三個月，慢則大概半年。

若法拍未完成，S媽仍可繼續住在裏面。

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【本文獲《聯合早報》授權轉載。】