《回答吧》宋鍾鎬「3年無戲拍」近況公開　淪落餐廳端盤代客泊車

51歲韓國男星宋鍾鎬曾演出過《回答吧！1997》，在劇中飾演徐仁國的哥哥，他近日在SBS綜藝《我家的熊孩子》中公開近況，透露這些年來他做著不同的工作，因為是烤肉店的合夥人，從櫃檯、備料、送餐到代客泊車都親力親為，完全沒有明星包袱，更曝光在店裡打工的同事，其實也是演員，都正在為了生活努力。



宋鍾鎬其實作品不少，包含《巨商金萬德》、《公主的男人》、《天命》、《黃金新娘》等，不過令人最印象深刻的就屬《回答吧！1997》，但演藝工作就是如此，並非演過很紅的代表作，就一定會一直順遂、一直有戲拍，他拍完《阿斯達年代記：阿拉姆恩之劍》後，將近3年沒有新作品，工作機會變少也讓他開始思考，若有一天不能當演員，還能怎麼生活？

宋鍾鎬在《回答吧！1997》中飾演徐仁國的哥哥。（X圖片）

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宋鍾鎬於是接受前輩建議，投入烤肉店經營，對他來說這並非放棄夢想，而是擁有穩定收入，在現實裡站穩，但他表示仍想繼續演戲，甚至因為太久沒收到邀約，思考是否應該主動去試鏡；另外，其實在他店裡工作的員工，也是演員裴侖與千東彬，看到後輩們一邊打工一邊守著演員夢，他感同身受，並鼓勵他們不要放棄真正的夢想，讓許多觀眾看了心有戚戚焉。

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