god朴俊炯自爆護女「甘願停工近2年」　天天癱坐沙發慘變心律不正

韓國人氣團體god成員朴俊炯（박준형）近日公開疫情期間鮮為人知的一段人生經歷。適逢60歲生日的他透露，當年因擔心年幼女兒受到新冠疫情影響，竟選擇暫停所有演藝活動長達1年8個月，甚至幾乎與外界隔絕。



朴俊炯日前登上YouTube頻道「딘딘은 딘딘」節目，與主持人DinDin（딘딘）暢談god活動幕後故事，以及自己的人生歷程。

朴俊炯박준형（Instagram@godjp）

為了幼女「自主隔離」DinDin證實：他連工作都不要了

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節目中，朴俊炯回憶新冠疫情肆虐期間，當時女兒年紀還小，身為父親的他陷入極度不安。他坦言：「那時候腦中一直被一個想法支配，就是絕對不能因為我而讓孩子發生任何事情。」

他透露，當時為了降低感染風險，幾乎每天都戴著手套生活，甚至完全不踏出家門。「我幾乎沒有去外面任何地方。」朴俊炯表示，當時的緊張程度已經影響日常生活。

DinDin也回憶當年的情況表示：「那時哥哥的小孩真的還很小，哥哥因為擔心孩子，真的完全不出門。」他透露，朴俊炯當時甚至下定決心：「不能因為工作讓孩子出問題，所以連工作都不能做。」

朴俊炯為了女兒「與世隔絕」1年8個月，連工作也不要了。（YouTube@딘딘은 딘딘）

為女兒停工近2年 朴俊炯驚爆頸椎間盤突、心律不整

朴俊炯表示，當時並非只是減少活動，而是直接暫停演藝工作。他透露：「我休息了整整1年8個月。」

這段長時間的隔離生活，也讓他的身體狀況亮起紅燈。朴俊炯笑著回憶，因為每天都斜躺在沙發上看電視，長期缺乏活動，最後竟罹患頸椎椎間盤問題。不僅如此，他後來還出現更嚴重的健康警訊。他表示，有一天爬坡時突然感到胸口劇烈疼痛，因此前往醫院檢查，結果被診斷出「心律不整」。

一直以自我管理嚴格、保持健康形象聞名的朴俊亨坦言，這次經歷也讓他重新體會照顧自身健康的重要性。

朴俊炯當時因為時常躺在沙發，導致長骨刺、心律不整，在節目中強調運動的重要性。（YouTube@딘딘은 딘딘）

朴俊亨60歲仍充滿活力 網友感動「真的是女兒傻瓜爸爸」

現年60歲的朴俊炯於2015年迎娶小14歲的空姐嬌妻金宥真，兩人婚後育有一女。過去他在螢幕上總是以美式幽默、充滿活力的粗獷形象示人，如今揭開這段為了家人不惜退隱、甚至犧牲健康的溫馨祕辛，展現出鐵漢柔情的一面。

韓國網友看完節目後紛紛大讚：

「這才是真正的女兒傻瓜」

「完全能理解當爸爸的心情」

「為了家人放棄將近兩年的收入，這絕對不是容易的決定」

「希望俊炯哥也要好好照顧自己的身體」

「這體態和活力，完全不敢相信已經60歲了！」



紛紛為這位演藝圈的模範奶爸送上應援與祝福。

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