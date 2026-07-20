江湖見｜呂頌賢憶述昔日拍劇驚人內幕　文戲突遭拍檔無預警兜巴星

黎耀祥（祥哥）與麥長青（麥包）兩大師兄弟攜手主持的旅遊節目《江湖見》。今晚（20日）一集，祥哥與麥包將暢遊大同的恆山懸空寺、大同古城、雲岡石窟，並品嚐地道美食「百花燒賣」、「鳳趴窩」、「北魏酪漿」及「北魏羊羹」等。於恆山懸空寺一站，兩位主持邀得「永遠的令狐冲」呂頌賢做嘉賓，一齊以茶代酒笑傲江湖，暢談昔日拍金庸劇的難忘事。



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三人一見面即抱拳打招呼。（公關提供）

呂頌賢茹素多年甚少飲酒

麥包提到令狐冲是華山派大師兄，又是恆山派掌門，祥哥即稱早前暢遊華山時應找呂頌賢同行，呂頌賢即「令狐冲上身」說：「好彩冇叫咋！我係華山棄徒，畀人趕咗出嚟，恆山就唔同，我係掌門人，成個大同我話事。」盡顯令狐冲調皮本色。之後三人去到大同古城的茶舍話當年。呂頌賢自爆自身其實茹素多年、甚少飲酒，故要飾演最好杯中物的令狐冲「後患無窮」：「害得我好慘！你知內地有好多酒民，個個見到我都話：『你仲唔飲酒』！」又大搞爛Gag：「個個都拎住個壼嚟『拎壼沖』。」談到令狐冲成為經典，呂頌賢謙稱全靠出色的劇本與人設：「我本身都係金庸迷，（當時接到角色）嗰個興奮係終於到我喇。」

呂頌賢被視為「永遠的令狐冲」。（公關提供）

呂頌賢不愛飲酒，但令狐冲無酒不歡。（公關提供）

呂頌賢自爆被拍檔無預警兜巴星

談到最難忘拍攝經歷，呂頌賢直指打戲「從無受傷」、皆因夠Fit，最難的反而是借酒澆愁的文戲。當時呂頌賢與飾演師弟的演員李家強和江明輝試戲時並無異狀，其中一人只是撥開他的手，但到正式拍攝時，卻突然有人「兜口兜面打落嚟」，最令呂頌賢哭笑不得的是，是對方事後竟表示：「我唔知呢，我突然覺得應該要咁做，佢講完呢句之後我真係想打佢！」

李家強（左）和江明輝於《笑傲江湖》演呂頌賢的師弟。（公關提供）

呂頌賢未有透露被誰人打傷，但就向祥哥示範如何被打。（公關提供）

坦言對令狐冲又愛又恨

呂頌賢又坦言對令狐冲這個角色又愛又恨：「愛嘅係帶來好多成功因素畀我，好多人搵我拍戲啦，好多外快啦；恨嘅係呢個角色霸佔咗我成個演藝生涯，大家接受咗角色成為經典之後，無論我做乜嘢，都唔係呂頌賢去做，係令狐冲去做。」他試過演反派，結果被不少網民怪責：「你點解畀令狐冲去做反派？」難怪三人會齊齊感嘆「成也令狐，敗也令狐！」

呂頌賢大嘆「成也令狐，敗也令狐」。（公關提供）