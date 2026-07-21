林盛斌居家睇世界盃擰晒頭 　余德丞狠批阿根廷：波又輸品又無

世界盃冠軍戰於日前20日凌晨圓滿落幕，西班牙最終以1:0擊敗阿根廷，成功捧走冠軍寶座。這場世紀大戰吸引全城關注，不少圈中藝人亦無懼捱更抵夜，全情投入這場足球狂熱。有人選擇安坐豪宅開派對，亦有人貼地到商場、酒樓與大眾一同觀戰，齊齊見證歷史時刻。

西班牙奪得世界盃冠軍後，回國與球迷們遊行慶祝。（Reuters）

MIRROR王智德街坊Look受訪笑爆網民

全晚最具話題性的，莫過於人氣男團MIRROR成員王智德（Alton）被電視台在酒樓「野生捕獲」！Alton以一身極度貼地的街坊造型上鏡，頭戴Cap帽配搭眼鏡，並以「市民王先生」的身份接受訪問。他在訪問中煞有介事地強調，睇波一定要睇直播，才能真正感受比賽的魅力。這段截圖曝光後隨即在網上瘋傳，大批網民笑指Alton的打扮和神態「比路人甲更似路人甲」，甚至有人形容畫面充滿喜感，直言：「以為睇緊星爺以前嘅訪問！」

Alton被電視台在酒樓「野生捕獲」。（陳順禎 攝）

余德丞發文狠批阿根廷：「波又輸，品又無」

一向熱愛足球的余德丞（Dickson），賽前已在社交平台發起投票詢問網民意見，並透露收到的私訊「絕大部分都係支持西班牙」。而在比賽過程中，兩隊球員一度發生激烈衝突，余德丞即時轉發相關畫面，並諷刺地配上「Ultimate Fighting Championship」（終極格鬥冠軍賽）字句。賽後，他更拍下阿根廷球員落寞的背影，毫不留情地配文寫上：「波又輸，品又無」。

余德丞狠批阿根廷。（IG@yuduck）

林盛斌狂擰頭 vs 林作著紅衫賀奪冠

「金牌司儀」林盛斌（Bob）昨日原本預告要為接下來的Talk Show閉關寫稿，賽前更在網上大呻內心掙扎：「其實我今晚真係好想開夜車溫吓書，話晒嚟緊仲有幾個月就係 talk show……但係等陣又好想睇阿根廷對西班牙，點算呢？」最終他還是敵不過世界盃的魔力。其大女林霏兒（Faya）在社交平台分享了一家人在豪宅睇波的片段，當西班牙以1:0領先時，全家人興奮得手舞足蹈，唯獨林盛斌坐在一旁不停擰頭。究竟他是被家人的尖叫聲震到頭痛，還是因為愛隊阿根廷落後而大感無奈？惹來網民爆笑。另一邊廂，林作同樣選擇在豪宅內與大班朋友齊齊睇波。力撐西班牙的他，特別穿上一件紅色球衣應援，賽後更開心發文留言：「多謝西班牙ES」，盡顯勝利者的喜悅。

林盛斌的家人興奮得手舞足蹈，唯獨Bob不停擰頭。（IG@fayelammm）

林作更穿上紅色球衣留言：「多謝西班牙ES」。（IG@jolamchok）

范振鋒商場湊熱鬧 伍仲衡夫婦著波衫返母校

雖然阿根廷最終飲恨，但圈中亦有不少死忠粉絲力撐到底，並選擇外出與市民一同感受決賽氣氛。范振鋒在社交平台分享了在商場擠滿人群看大屏幕的照片，並留言指感受到現場氣氛：「開波喇！現場好多人鍾意阿根廷。」而音樂人伍仲衡（Harry）夫婦則身體力行，雙雙穿上阿根廷國家隊的經典藍白球衣，特意回到母校觀看決賽，以行動力撐愛隊戰至最後一刻。