馬國明曹永廉蕭正楠唱「無自由」挑釁太太　湯洛雯嚇到老公秒認慫

馬國明、蕭正楠與曹永廉三人近期以「三生有幸」為名在美國、馬來西亞、佛山及惠州等不同地區展開巡迴演唱會，演唱經典劇集主題曲和粵語金曲。三人私下感情極好，經常在社交平台上拍片互動。



馬國明、蕭正楠與曹永廉三人近期以「三生有幸」展開巡迴演唱會。（IG@edwinsiu）

馬國明曹永廉蕭正楠被歌詞出賣

向來幽默感十足的三人特別拍攝了一段搞笑短片，以「當人夫唱情歌給太太聽 be like」為題。他們在片中分別演唱了《小心女人》、《垃圾》與《鐵窗紅淚》來向老婆「示愛」。搞笑的是，歌詞中竟然出現了「容你做個垃圾留戀於我家」和「無自由失自由」等金句，疑似在大膽挑戰太太們的家庭地位。這番舉動隨即引來粉絲圍觀熱議，紛紛笑稱：「你哋係想跪榴槤定洗衫板」、「居然不小心唱出真心話！」

馬國明曹永廉蕭正楠被歌詞出賣。（IG@chowinglim）

湯洛雯調侃馬國明「翅膀硬了」

馬國明太太湯洛雯見狀，隨即在留言區現身調侃：「翅膀硬了」。面對老婆大人的公開喊話，馬國明頓時求生欲爆棚，火速回覆三個驚恐流汗的表情符號認慫。眼見好兄弟身陷「危機」，蕭正楠非但沒有解圍，反而調皮地火上加油，標記靚湯笑稱：「馬太拳頭硬了」。這番互動引來大批網民圍觀，紛紛調侃馬國明「真是好大的膽子」。

湯洛雯調侃馬國明「翅膀硬了」。（IG@chowinglim）

三人持續加碼搞笑短片

隨後，他們加碼分享了一段先前出國登台時吃喝玩樂的剪輯短片。片中他們故意裝出落寞的表情，但一到收拾行李準備回香港時，卻立刻露出了無比誇張的燦爛笑容。這番舉動逗得網民哈哈大笑，紛紛打趣留言建議：「不如下次去外地開騷，把老婆們全都帶上吧！」