謝賢離世｜終身踐行「男人要瀟灑」理念 招牌墨鏡挺拔姿態成經典
撰文：薯條
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傳奇影星謝賢（四哥）離世，消息震驚演藝圈。縱橫影視圈數十載，四哥始終以招牌墨鏡與俐落造型示人，將「男人要瀟灑」理念貫徹一生。
《千王之王》奠定「四哥」瀟灑形象
謝賢演藝生涯經典無數，1980年在無綫劇集《千王之王》中飾演「羅四海」一角，不僅為他贏得「四哥」的尊稱，其風度翩翩、瀟灑倜儻的形象更是深得民心。此後，「四哥」這稱號陪伴他大半生，亦成為他的標誌。
四哥終身踐行「男人要瀟灑」原則
回顧四哥充滿傳奇色彩的一生，「瀟灑」二字絕對是其人生座右銘。早在2008年，當時已年屆七十歲的他參演TVB節目《向世界出發》，在異國靚景前大談熟男魅力學。他深信外貌與年齡皆屬次要，「男人最緊要就係瀟灑，英俊同年輕與否都冇乜所謂。 」
為保招牌的直挺身段，四哥數十年來嚴格管控飲食，兼且每日堅持做柔軟體操。他更霸氣拋出金句：「男人一定要瀟灑，我行路嗰陣，條腰永遠都係直嘅。 」對於自己的完美衣著品味，西裝筆挺的四哥自信爆棚，笑言有時望住塊鏡都會跟自己說：「謝老四，唔係掛？你今年七十幾歲，仲着成咁樣？我都頂你唔順！不過我係老四，我着得起！」
謝霆鋒再發文叫大家不用哭：他會覺得不夠瀟灑
謝賢兒子謝霆鋒昨日發文悼念父親，表達深切懷念之餘，亦呼籲大家以瀟灑的心態緬懷四哥。霆鋒寫道：「非常遺憾向大家宣佈，我的父親謝賢已經離開我們了。他把自己的一生都奉獻給影視與娛樂，希望把歡樂和笑容帶給每一位觀眾。小時候我也會見過他苦惱低落的時刻，但無論怎麼樣，他始終堅持以最完美的狀態出現在熒幕前。他常說：the show must go on——表演必須繼續下去。所以大家如果想起四哥、想起我父親，不用哭，也不必太傷心，他會覺得那樣不夠瀟灑。我們只要把他那個永遠充滿魅力、充滿笑容的完美身影長留在心中，便足夠了。」