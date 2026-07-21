謝賢離世｜終身踐行「男人要瀟灑」理念　招牌墨鏡挺拔姿態成經典

傳奇影星謝賢（四哥）離世，消息震驚演藝圈。縱橫影視圈數十載，四哥始終以招牌墨鏡與俐落造型示人，將「男人要瀟灑」理念貫徹一生。



謝賢以招牌墨鏡與俐落造型示人。（謝賢微博圖片）

謝賢將「男人要瀟灑」的理念貫徹一生。(影片截圖)

《千王之王》奠定「四哥」瀟灑形象

謝賢演藝生涯經典無數，1980年在無綫劇集《千王之王》中飾演「羅四海」一角，不僅為他贏得「四哥」的尊稱，其風度翩翩、瀟灑倜儻的形象更是深得民心。此後，「四哥」這稱號陪伴他大半生，亦成為他的標誌。

謝賢憑瀟灑倜儻、風流有型的形象深入民心。 （網上圖片）

《千王之王》中的謝賢（四哥），真係「型到裂」呀！（網上圖片）

《千王之王重出江湖》呢一幕好經典。（截圖）

四哥終身踐行「男人要瀟灑」原則

回顧四哥充滿傳奇色彩的一生，「瀟灑」二字絕對是其人生座右銘。早在2008年，當時已年屆七十歲的他參演TVB節目《向世界出發》，在異國靚景前大談熟男魅力學。他深信外貌與年齡皆屬次要，「男人最緊要就係瀟灑，英俊同年輕與否都冇乜所謂。 」

終身踐行「男人要瀟灑」原則。（TVB圖片）

終身踐行「男人要瀟灑」原則。（TVB圖片）

為保招牌的直挺身段，四哥數十年來嚴格管控飲食，兼且每日堅持做柔軟體操。他更霸氣拋出金句：「男人一定要瀟灑，我行路嗰陣，條腰永遠都係直嘅。 」對於自己的完美衣著品味，西裝筆挺的四哥自信爆棚，笑言有時望住塊鏡都會跟自己說：「謝老四，唔係掛？你今年七十幾歲，仲着成咁樣？我都頂你唔順！不過我係老四，我着得起！」

拋出金句：「男人一定要瀟灑，我行路嗰陣，條腰永遠都係直嘅。」（TVB圖片）

拋出金句：「男人一定要瀟灑，我行路嗰陣，條腰永遠都係直嘅。」（TVB圖片）

西裝筆挺的四哥十分認同自己的衣著品味。（TVB圖片）

西裝筆挺的四哥十分認同自己的衣著品味。（TVB圖片）

謝霆鋒再發文叫大家不用哭：他會覺得不夠瀟灑

謝賢兒子謝霆鋒昨日發文悼念父親，表達深切懷念之餘，亦呼籲大家以瀟灑的心態緬懷四哥。霆鋒寫道：「非常遺憾向大家宣佈，我的父親謝賢已經離開我們了。他把自己的一生都奉獻給影視與娛樂，希望把歡樂和笑容帶給每一位觀眾。小時候我也會見過他苦惱低落的時刻，但無論怎麼樣，他始終堅持以最完美的狀態出現在熒幕前。他常說：the show must go on——表演必須繼續下去。所以大家如果想起四哥、想起我父親，不用哭，也不必太傷心，他會覺得那樣不夠瀟灑。我們只要把他那個永遠充滿魅力、充滿笑容的完美身影長留在心中，便足夠了。」