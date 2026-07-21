IU親筆信爆「耳疾惡化」宣告停工　取消九月演唱會　坦言撐不下去

韓國歌手IU7月20日官宣暫停下半年演藝計劃，因耳部疾病惡化，決定延期新專輯發行並取消9月演唱會，坦言身體已無法負荷，並向粉絲致歉：「我真的撐不下去了」。



日前才證實與李鐘碩結束4年戀情的IU，7月20日透過官方粉絲社群發表親筆信，說明因健康狀況持續惡化，不得不調整原訂下半年的工作安排。她表示，經過審慎考量後，決定延後新專輯推出時程，同時取消原定9月舉辦的個人演唱會。

IU李知恩（Instagram@dlwlrma）

IU李知恩因「耳疾惡化」宣告停工：

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IU透露，自己長年受到「耳咽管開放症」困擾，近期症狀愈發頻繁，即使持續接受治療並努力管理身體狀況，仍因天候變化及高強度工作影響，導致耳部不適幾乎整天反覆發作，也讓演唱時的狀態受到明顯影響。

她表示，新專輯其實早已完成錄音，也拍攝好全新概念照，並與多位新合作夥伴投入製作，對這張作品充滿期待。然而醫師評估認為，演唱會需要長時間演唱與體力消耗，現階段恐加重病情，因此建議暫緩所有大型演出。

對於臨時更動既定計劃，IU坦言心中滿是歉意，尤其無法如期與UAENA相聚，更讓她感到遺憾。她表示，耳咽管開放症雖不致影響日常生活，也不會造成劇烈疼痛，但對歌手而言卻會直接影響演唱品質，因此希望先專心休養，待身體恢復後，再以更好的狀態與粉絲見面，並向外界表示：「對不起，但我真的撐不下去了。」

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