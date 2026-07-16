IU李鍾碩情斷　男方被爆與造型師外國牽手散步　私送萬元鑽石項鏈

韓國「國民妹妹」IU與男神李鍾碩公開認愛4年，這段感情一直備受外界關注，沒想到7月10日拋出震撼彈，雙方經紀公司證實2人已經和平分手，回到關係好的同事關係，令雙方粉絲都非常驚訝。



隨著2人分手消息曝光，韓網也陸續挖出2人的分手跡象以及雙方過去與其他異性的交流，有網友挖出李鐘碩過去與女性友人互動的照片及傳聞。

李鍾碩（IG@jongsuk0206）

李鍾碩分手IU被翻舊賬 贈造型師鑽石項鏈、曖昧勾手散步：

+ 14

有部分網友質疑，他與其他人的相處方式容易引發誤會，批評他有些不懂互動分寸，不太尊重另一半，其中一張是他的造型師曾在IG曬出她與李鍾碩在國外散步的照片，她疑似將手放進李鍾碩的口袋，互動十分親近，也有不少人認爲這樣有點曖昧。

另外，李鍾碩過去YT的影片也被討論，當時他到義大利工作，結束拍攝後特地到珠寶店為造型師挑選禮物，最後買下一條高達1380歐元（約1.2萬港元）的鑽石項鏈，當作禮物送給對方，結帳時還一度被系統判定有盜刷風險，幸好最後順利結帳，而收到禮物後，造型師開心不已，透露自己的爸爸過去也曾送一條相似的項鏈，但她弄丟了，因此這份禮物意義重大，而這段互動再次引起討論。

不過也有網友表示，李鍾碩一向對工作人員大方，2人已經合作多年是有革命情感的戰友，親近互動未必代表曖昧關係，粉絲不應以舊照或這類的互動影片就判定2人關係不單純。

延伸閱讀：IU李鍾碩認愛4年情斷 女方「食指戴戒」暗號曝光 揭分手時間點

+ 7

延伸閱讀：

曾逼姐妹揍自己！小S曝光大S微信神秘暱稱

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】