《翹楚》爆AI假人演出疑雲　本尊親闢謠「下次換真人模式」惹爆笑

古裝重生復仇爽劇《翹楚》於6月2日中午正式在優酷開播，憑藉高密度劇情與強烈爽感迅速引爆話題，不僅拿下2026年平台首播劇集熱度冠軍，核心角色「楚朝」更在短短16分鐘內熱度破億，創下女性角色熱度增速新紀錄。然而劇集才剛上線，「AI演員疑雲」便迅速發酵，引發輿論關注。



在該劇開播不久後，有觀眾在社群平台指出劇中某位配角表演生澀、神情僵硬眼神空洞，加上畫面磨皮與光影不自然，質疑該角色可能為AI合成的「虛擬人」。

相關話題迅速發酵，引發大量討論，質疑劇方是怕配角搶占主角風頭，才用AI代替真人。不少觀眾表示應當極力反對AI演員進入影視行業，認為一旦虛擬角色取代真人演出，將削弱戲劇最核心的情感連結，也壓縮演員的生存空間，對AI參與演出抱持保留甚至抗拒態度。

隨著輿論越滾越大，飾演該角色的演員劉瑾也親自下場闢謠幽默回應：

不好意思，長了一張建模臉，爭取下次優化到真人模式。

讓不少網友笑翻，也讓這場「AI烏龍」風波在一片玩梗聲中暫告一段落。

隨著輿論越滾越大，飾演該角色的演員劉瑾也親自下場闢謠幽默回應：「不好意思，長了一張建模臉，爭取下次優化到真人模式」，讓不少網友笑翻，也讓這場「AI烏龍」風波在一片玩梗聲中暫告一段落。（微博@劉瑾cc_）

《翹楚》改編自作家希行小說《楚后》，講述女主楚朝（陳都靈 飾）遭前夫毒殺後重生，逆轉命運、步步掌權的復仇故事。劇集主打「一集重生、三集改命」的快節奏敘事，首集就完成「被害→重生→覺醒」，前三集迅速推進「撕婚約、救皇孫、封長公主、掌朝堂」等關鍵劇情，被觀眾稱為「戀愛腦清醒教科書」。

而在該劇口碑方面則兩極化。好評主要集中於節奏緊湊、情節高能，以及強烈的復仇爽感。陳都靈此次突破以往清冷形象，詮釋心狠手辣的大女主，眼神戲與情緒爆發獲得不少肯定；劇中多達28套非遺工藝服裝與電影級運鏡，也為視覺質感加分。

不過，爭議聲浪同樣不小。不少原著粉對男主家戲表達不滿，認為劇版削弱了大女主高光時刻，反而大幅增加男主戲份，引發「平番」爭議。部分觀眾也批評權謀設定過於兒戲，角色行為邏輯薄弱，女主破局多依賴「台詞輸出」而非縝密布局；製作層面則被指出配音與口型對不上、濾鏡磨皮過重，甚至被不少觀眾吐槽「像AI短劇」。

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