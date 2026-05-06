59歲王祖賢罕曬單身日常　素顏攜愛犬漫步秀長腿　粉絲嘆依舊迷人

有「永遠的小倩」之稱的王祖賢息影多年後定居加拿大，近年在溫哥華開設艾灸館，生活相當低調。



近日她透過社交平台分享一段Vlog，公開近況與日常作息，再度引發粉絲關注。

王祖賢分享的日常。（小紅書@王祖賢Joey）

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59歲王祖賢在小紅書上傳影片，記錄平凡卻愜意的一天。畫面中，她留著一頭飄逸長髮，赤腳漫步海邊，雖身穿牛仔褲，依舊可見修長纖細的身形，狀態保養得宜。此外，她也帶著愛犬「智悟」享受加拿大生活，一人一狗在草地上共享冰淇淋，王祖賢還自在趴在草地上放鬆身心，享受無人打擾的單身日常，畫面相當療癒。

她在影片中感性表示：

人與人的接觸有時候不需要言語，海風吹過的味道，用手撫摸沙子的感覺，都是和世界的對話，我喜歡這樣寧靜的時刻。

字句間流露對當下生活的滿足，也讓不少粉絲直呼女神依舊優雅迷人。

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