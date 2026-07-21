蔡思貝離巢無綫自立門戶接Job　大展超強交際手段甜笑狂冧老闆

前視后蔡思貝早前宣布離開效力多年的無綫（TVB），正式回復自由身。雖然曾傳出她獲幾位影壇大巨頭爭奪，但至今仍未落戶任何經理人公司。日前，她就被《東周刊》拍到出席活動時，積極與王至尊親切互動，展現超強交際手段。



今年3月約滿TVB後，蔡思貝離巢無綫自立門戶接Job。（葉志明攝）

蔡思貝陪笑狂冧老闆

蔡思貝日前現身的頂級球星實戰球衣展覽，主辦活動的搞手正是近年在體壇及樂壇十分吃香的新星王至尊（Jim）。這位被球員尊稱「王老闆」的Jim背景相當猛料，除了以公民足球隊的班主身份親自落場作賽之外，同時亦是至尊足球隊主席，身家實力非常雄厚。

蔡思貝大展超強交際手段。（葉志明攝）

王灝兒（JW）男朋友王至尊。（葉志明攝）

現時獨立接Job的蔡思貝日前現身活動現場，身穿紅色無袖上衣配牛仔褲，造型相當搶眼。她在現場大展圓滑公關技巧，面對王至尊全程展露甜美燦爛笑容，兼且主動投其所好、相談甚歡，似乎努力為自己爭取更多合作機會。

大合照。（葉志明攝）

大合照。（葉志明攝）

離巢TVB未簽公司親開腔回應

蔡思貝離巢後的動向一直備受外界關注，先前一度有傳她獲周星馳及曾志偉等人招攬，但她出席活動時就親自為傳聞解畫，澄清目前尚未加盟新公司，一切工作暫時由自己親力親為，坦言：「暫時都係自己做」。

早前有消息傳蔡思貝被周星馳曾志偉爭奪。（蔡思貝IG）

拍《功夫女足》演技獲讚

除了積極拓展人脈外，蔡思貝早前參演星爺電影《功夫女足》亦引來不少關注。電影除了張小斐、迪麗熱巴、張藝興、劉嘉玲等主要演員外，視后蔡思貝的演出也相當搶鏡，為觀眾帶來極大新鮮感。其演技更獲不少網民大讚「全戲演得最好」及「一定紅」。可見即使離開無綫單飛發展，她的話題度依然不減。

蔡思貝在戲中飾演孖八，是位盲人骨妹，但同時又是隊中軍醫。（《功夫女足》劇照）