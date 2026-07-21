謝賢離世｜葉璇聞噩耗爆喊　悼念「阿爸」：淚水浸濕了眼罩

香港影壇巨星謝賢（四哥）離世，享年89歲，震驚娛樂圈。曾在經典劇集《情陷夜中環》系列與四哥飾演父女的葉璇，得知噩耗後悲痛萬分，在社交平台發文悼念「阿爸」，字裏行間盡顯不捨之情。



葉璇發文淚別謝賢。（微博圖片）

葉璇。（葉璇@微博）

葉璇當年在《封神榜》飾演天真清純的楊蓮花，極具觀眾緣。（《封神榜》截圖）

合作《情陷夜中環》感受父愛

葉璇透露在旅途上得知噩耗，當時病中的她戴着眼罩休息，得知噩耗後忍不住爆喊：「過了一會兒淚水浸濕了眼罩，只好坐起來記下這些文字。」她憶起當年拍攝《情陷夜中環》1和2，葉璇表示自己從不稱呼對方為「四哥」，而是直接叫「阿爸」。由於從小沒有父親陪伴在身邊，她格外珍惜這段相處時光，更形容四哥給予了她如太陽般溫暖的父愛。

葉璇曾與四哥在劇集《情陷夜中環》系列中國飾演父女。（劇照）

化身「親熱指導」傳授演戲秘訣

葉璇大讚四哥熱情幽默又瀟灑，更大方傳授人生經驗與演戲技巧，曾教導她：「甚麼叫觀眾緣？觀眾緣就是打不敗的自信！」四哥甚至在葉璇拍攝親熱戲時親自督場，笑稱自己是「親熱指導」，細緻地指導動作與道具衣物的擺放。

葉璇表示自己從不稱呼對方為「四哥」，而是直接叫「阿爸」。（微博＠葉璇）

感激「阿爸」當年拯救

葉璇憶述當年一場中環跳樓戲，正值她現實中經歷情感困惑，私下向四哥傾訴後獲對方開導。她無限感激寫下：「戲裏戲外，都是阿爸拯救了我」最後她指自己會傳承對方的教誨，並向四哥道別：「阿爸，我們終會再見。安息。」