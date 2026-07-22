世界盃決賽丨楊紫造型貼地偕父親看球圓夢　陳冠希一家三口齊現身

2026年世界盃決賽上演了一場世界大戰，西班牙隊以1-0戰勝阿根廷隊，成功地捧走了「大力神杯」。除了賽場上的精彩對決以外，看台同樣星光熠熠，一眾明星齊聚賽場成為另一大焦點。



楊紫與父親現身世界盃決賽現場。（IG@yangzi_aoao）

楊紫與父親現身世界盃決賽現場

近日，內地女演員楊紫與父親親臨美加墨世界盃決賽現場看球，當日楊紫的造型頗為亮眼，印花頭巾搭配簡約白襯衫，即便置身人群之中依舊十分吸睛。父女倆一路談笑，畫面滿是溫馨。許多網民都被楊紫這套球場造型圈粉，忍不住稱讚她這一身打扮十分貼地。楊紫曾透露過小時候爸爸常帶她看球，二人早前直播亦默契寫下「最想一起去看球」的心願，此次一同到場觀賽讓多年的心願得以實現。

楊紫與父親現身世界盃決賽現場。（IG@yangzi_aoao）

楊紫與父親現身世界盃決賽現場。（IG@yangzi_aoao）

谷愛凌著球衣大曬逆天長腿

中國冬奧滑雪冠軍谷愛凌亦現身世界盃決賽現場，在看台上熱情為其支持的西班牙隊吶喊助威。她身穿西班牙國家隊紅藍色球衣搭配短褲驚艷亮相。場內亦見林俊傑與女友七七拖手亮相，馬思純穿上阿根廷球衣興奮自拍，奚夢瑤同何猷君夫婦亦甜蜜現身。

谷愛凌著球衣大曬逆天長腿。（IG@eileengu）

林俊傑與女友七七在世界盃決賽現場被網民捕捉（小紅書圖片）

陳冠希與女兒各持一隊

陳冠希 (Edison) 攜同超模妻子秦舒培及9歲女兒Alaia，一家三口高調現身現場，陳冠希身穿西班牙國家隊紅色球衣全力狂呼，而女兒Alaia則是梅西的死忠粉，全身防護換上阿根廷藍白條紋球衣。父女各持一隊，反差感拉滿。昔日桀驁不馴的陳冠希如今全心陪伴妻女，三人一同對着鏡頭大舉勝利手勢，畫面溫馨，被網民大讚是「好爸爸與好丈夫」。