具俊曄原定帶大S移居韓國　因噩耗打亂計劃　台灣豪宅本另有用途

大S（徐熙媛）病逝1年半，遺產及房產分配備受關注，近來「S媽」黃春梅自爆沒有繼承權，並表示「我要被趕出自己辛苦賺來的錢所買的家」，但最新消息指出，其實大S和具俊曄重逢結婚後，具俊曄早就計劃要帶大S以及家人到韓國生活，大S不僅轉了千萬資產（台幣，1000萬台幣約242萬港元），更因S媽強力反對，打算將「國家藝術館」豪宅過戶給S媽。



大S閃婚具俊曄 S媽爆罵又憂心財產

據傳大S生前曾用手機寫下財產分配，其中除了將財產留給兩個孩子、具俊曄外，還有一份是給徐家大姊的孩子。而今《鏡週刊》報導指出，具俊曄因大S生前受不了汪小菲鬧事，計劃要帶著大S等人到韓國生活，早已著手轉移部份資產，用於投資具俊曄在韓國推動的NFT及藝術畫廊相關事業。

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雖然大S和具俊曄的浪漫重逢感動無數人，但據悉S媽起初難以接受大S閃電再婚， 一度衝到大S家破口大罵，除擔心女兒的感情路，一方面也為財產問題感到憂心，而具俊曄明白S媽的不信任，婚後積極討好S媽，更時常為大S等人下廚、包辦家務事。

而在大S病逝前1個月，汪小菲得知大S安排全家赴韓，緊張地透過律師向大S協商，但大S拒絕與汪小菲直接溝通，但一切計劃因大S猝逝被打亂，據傳汪小菲還曾想追討大S轉移韓國的千萬資產，但因難度高，加上具俊曄也是大S遺產合法繼承人，只能繼續追查大S其他海外資產。

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