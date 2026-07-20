具俊曄被爆爭產引徐家嫌隙 數十年摯友怒斥非事實：他根本不在意
撰文：聯合新聞網
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大S（徐熙媛）離世已一年多，但近來相關遺產風波卻持續延燒，具俊曄更被指並未放棄遺產繼承權，相關法律程序仍在進行，甚至傳出與徐家人關係生變，引發外界高度關注。對此，韓媒「MHN Sports」訪問到一位與具俊曄相識數十年的友人，對方出面澄清，強調外界盛傳的家屬失和並非事實，並透露具俊曄至今仍留在台灣，持續陪伴、追思已故妻子。
這位友人表示，具俊曄目前仍居住在台灣，幾乎不與韓國朋友聯絡：「前陣子和他通話時，他人還在熙媛身邊。」對於近期引發討論的遺產爭議，他則直言，具俊曄根本沒有把這件事放在心上：「不管外界怎麼說，他都不在意。」
針對外界盛傳具俊曄與徐家因遺產問題產生嫌隙，友人也予以否認，強調雙方關係一直很好：
家人之間完全沒有問題，岳母甚至還會親自做飯給具俊曄吃。
他認為，外界的諸多揣測與事實有很大落差。
此外，友人也透露具俊曄已搬到墓園附近居住的原因。他表示，由於先前住處距離墓地較遠，每天往返需要花費約兩個小時，因此才決定搬到附近，方便前往探望亡妻：
只是這件事被外界誤解，才衍生出各種說法。
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談到具俊曄目前的心境，友人透露，身邊的人都刻意不主動提起大S，希望給他足夠的時間整理情緒，「我也沒有問他任何事情，我覺得應該等他自己慢慢走出來。」他認為，現階段對具俊曄而言，時間才是最重要的療癒。
友人最後表示，具俊曄向來不是會對外界爭議多做回應的人，「現在他最在乎的只有熙媛，其他事情都不是重點。」至於近期持續延燒的遺產爭議，具俊曄至今仍未公開發表新的回應。
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