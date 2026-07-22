謝賢離世丨劉嘉玲晒合照發文悼念　梁朝偉四哥兩代影帝同框成絕響

香港影壇傳奇「四哥」謝賢日前因肺炎病逝，享年89歲，據悉遺體已於7月20日在和合石進行火化，消息傳出後令全港市民及華人娛樂圈深感不捨。影后劉嘉玲今日（22日）特別在社交平台小紅書上載了兩張極具紀念價值的合照，深情撰文悼念這位影壇大前輩，感謝他為香港電影留下的輝煌傳奇。

謝賢一生拍過不少電影及電視劇，合作過的人無數。（電影《一席幽夢》劇照）

劉嘉玲小紅書追思「永遠的四哥」

劉嘉玲於小紅書上載兩張珍貴合照的中，一張是她優雅依偎在四哥身旁，另一張則是丈夫梁朝偉一手搭着四哥膊頭、兩代金像影帝同框的溫馨畫面。嘉玲感性寫道：「永遠的四哥，您的一生如此風趣、優雅、一絲不苟。謝謝您為我們、為香港電影留下最精彩的傳奇。懷念你。」字裏行間充滿對這名影壇大前輩的崇高敬意。

劉嘉玲今日（22日）曬合照悼念謝賢。（小紅書＠劉嘉玲亦）

劉嘉玲亦曬出了梁朝偉與謝賢的合照。（小紅書＠劉嘉玲亦）

懷念你，永遠的四哥。（小紅書＠劉嘉玲亦）

梁朝偉曾演過謝賢兒子

劉嘉玲與梁朝偉夫婦與四哥交情甚篤，淵源更可追溯至40年前。早在1983年無綫劇集《再見19歲》中，初出茅廬的梁朝偉便擔正飾演謝賢的兒子，兩人在劇中的父子對手戲令人印象深刻；而劉嘉玲則在2017年賀歲電影《我的情敵女婿》中與四哥同台飆戲，當時她更公開大讚對方是「永遠的男主角」，足見兩代影人之間的惺惺相惜。

在1983年無綫劇集《再見19歲》中，梁朝偉與謝賢的兒子的對手戲令人印象深刻。（網上圖片）

劇中梁朝偉擔正飾演謝賢的兒子。（網上圖片）

除了演藝事業上的交集，劉嘉玲私下與四哥的家人亦維持著極佳的關係，與四哥前妻狄波拉（拉姑）及兒子謝霆鋒多年來均交情深厚。四哥謝賢一生瀟灑倜儻、敬業樂業，從黑白片時代紅至晚年登頂影帝，如今雖然離去，但他為香港電影事業作出的巨大貢獻，以及那份風趣優雅的傳奇風采，將會永遠留在一眾同僚與影迷的心中。

劉嘉玲在2017年的賀歲電影《我的情敵女婿》中與四哥謝賢同台飆戲。（網上圖片）