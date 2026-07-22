TWICE MISAMO三人合體現插曲　現場集體失控「笑到臉紅」遮臉道歉

由TWICE的3位日本籍團員Mina、Sana及Momo所組成的小分隊MISAMO，7月21日在日本出席品牌新品發表會，記者會上卻意外出現一個小插曲，導致3人笑到停不下來。



當3人在記者會上露面接受媒體拍照時，似乎有蟲一直在Momo面前飛舞，因此她揮手驅趕，不過效果不佳，蟲子仍是在她面擾亂，她只能一直揮手，一旁的品牌社長見狀，就走到Momo身邊幫忙驅趕，讓Momo笑出來還比讚感謝社長，而Mina與Sana也目賭這一切，忍不住笑出來。

MISAMO記者會突失控 MOMO遭飛蟲纏身 3人笑到停不下來失守道歉：

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之後3人忍住笑意，繼續讓現場媒體拍照，但是過了幾分鐘後，Momo與Sana還是又笑出來，兩人笑到用手把臉遮住，Sana甚至笑到臉都漲紅，Mina雖想堅持下去，但看到兩人笑出來，她也忍不住了。

最後3人輪流道歉，MOMO道歉表示：「最後突然踩到奇怪的笑點，真的很不好意思（笑）。」SANA也跟著說：「我也和MOMO一樣，突然莫名戳到笑點，真的很抱歉（笑）。」

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