殺人者的購物中心2線上看分集劇情｜Disney+更新時間+演員簡介

《殺人者的購物中心2》韓劇，有李權、池鎬鎮作為編劇，李權為執導，由李棟旭、金慧峻、趙漢善領銜主演的一套以懸疑動作為題材的電視劇。本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。



《殺人者的購物中心2》由李棟旭、金慧峻領銜主演。（X@DisneyPlusKR）

《殺人者的購物中心2》電視劇情大綱

劇集《殺人者的購物中心2》緊接上一季的震撼結局展開。在捱過嚴酷無情的訓練後，鄭智安（金慧峻 飾）順利登位，擔當神祕購物中心「Murthe Help」的新任掌舵人。本以為風波終告平息，豈料本應早已身亡的叔叔鄭進灣（李棟旭 飾）奇蹟現身，逐步揭開他潛伏隱退背後的龐大祕密。

隨著這對叔姪重新合組陣線，購物中心面臨前所未有的生存威脅，必須與勢力遍及全球的暗黑殺手組織「巴比倫」展開正面決戰。本季除了動作打鬥場面全面升級之外，亦會深入剖析鄭進灣過往的經歷，並細緻刻畫智安如何打破極限、蛻變成能夠獨當一面守護購物中心的真正接班人。

《殺人者的購物中心2》每集劇情

《殺人者的購物中心2》第1-5集

《殺人者的購物中心2》第一、二集：

劇集開頭揭示了第一季結尾鄭進灣「假死」背後的真實佈局，他為了徹底反擊「巴比倫」，藉由假死掩護潛入組織總部，偽裝成宿敵貝爾搶走存有機密的巨型伺服器，雖然腿部中彈，但他仍以此為籌碼與巴比倫僵持談判了一年。另一方面，智安拒絕依賴叔叔，改名換姓隱居在偏遠小島，卻在一次巡防隊盤查中，驚覺熱心接近她的島民宇鎮手機竟跳出購物中心的訊息，隨後進灣也接獲智安遭懸賞200萬美元的警報。為了應對危機，進灣陣營獲得了能力卓越的脫北者哲勝加盟，而巴比倫東亞分部則派出了部長草薙仁及精銳殺手Q與J，預示著規模更浩大的對決即將展開。

《殺人者的購物中心2》第三、四集：

十六年前鄭進灣服役於韓國特種部隊時，曾在一場救援任務中救了巴比倫日本區的姊弟檔「Q」與「J」，Q隨後將進灣推薦給巴比倫。如今進灣帶走巴比倫資產，東亞負責人草薙仁下令Q、J與貝爾前往韓國捉拿進灣。在貨櫃大戰中，J與進灣近身激戰並堅持遵命活捉，狂暴的貝爾嫌其礙事竟開槍秒殺J；隨後進灣將貝爾引誘至漆黑貨櫃，利用藏有炸彈的夜視鏡誘使貝爾上當，成功擊斃宿敵貝爾。冷血的草薙仁事後殺光目擊者滅口，將J的死嫁禍給進灣，藉此煽動Q的復仇心。

戰場隨後轉至漁村，Q帶隊圍剿鄭智安，蘇敏慧趕來支援並護送智安搭船撤離，但仍遭巴比倫發動猛烈轟炸與掃射。陷入絕境之際，智安朝天怒喊鄭進灣的名字，進灣隨即駕駛直升機以重機槍掃射敵軍，強勢登場解圍。

《殺人者的購物中心2》播出更新時間

《殺人者的購物中心2》電視劇幾時播?《殺人者的購物中心2》於7月22日播出首兩集，其後每週三更新兩集，一共有8集，由Disney+播放。

《殺人者的購物中心2》演員

李棟旭 飾 鄭進灣

李棟旭 飾 鄭進灣（X@DisneyPlusKR）

金慧峻 飾 鄭智安

金慧峻 飾 鄭智安（X@DisneyPlusKR）

趙漢善 飾 貝爾