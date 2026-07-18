鬼謎東宮分集劇情線上看｜演員南柱赫、盧允瑞、曹承佑揭王宮怨念

由南柱赫、盧允瑞、曹承佑主演的Netflix全新奇幻懸疑韓劇《鬼謎東宮》，正式宣布將於7月17日全球同步上線。《鬼謎東宮》一共有8集，由《惡魔法官》崔政奎執導，《客：The Guest》、《不可殺：永生之靈》權昭羅、徐載源編劇執筆劇本，劇情題材相當特別，集結古裝、驅魔、宮鬥、打怪等內容，揭開全新「人鬼兩界」世界觀，還有精彩的動作戲特效，被不少韓劇迷視為今年最值得期待的奇幻古裝大作之一。

《鬼謎東宮》劇情大綱

九天（南柱赫 飾）因擁有穿梭靈異世界的能力，被王（曹承佑 飾）秘密召入宮中調查詭異怪事與宮廷詛咒；宮女生薑（盧允瑞 飾）則被派往東宮擔任密探，在監視九天的同時協助其調查。隨著調查深入，兩人發現這一連串事件的根源指向三十年前一樁被刻意掩蓋的宮廷慘案，連王也深陷這段往事之中，而作祟的怨靈更揚言要斷絕王族血脈以展開復仇。

九天在生死邊界不斷與各類怨靈交鋒，生薑則在權勢博弈與真相之間反覆糾結，兩人的關係也因各自的秘密與立場差異而發生變化。當塵封多年的王室陰謀徹底被揭開後，九天、生薑與王三人都必須做出屬於自己的抉擇，以終結這場籠罩整座王宮的詛咒浩劫。

《鐵拳教育》海報（IG@netflixtw）

《鬼謎東宮》分集劇情

《鬼謎東宮》第1集

東宮世子在池塘溺斃，已是近年第三位身亡的世子。大妃娘娘疑為鬼神作祟，王在親自夢見鬼神後，因三十年前處理此事的僧侶年事已高，遂依其推薦將能看見並斬除鬼神的九天綁入宮中。王指派宮女生薑協助，而生薑實為王的女兒，因兒時能聽見鬼聲而被逐出宮。

隨後池鬼纏上現任世子英安君，九天深入歸依世界將其斬除。面對接連奪取多位世子性命的池鬼，九天在將其消滅之際，厲聲質問牠與王室究竟有何深仇大恨。

《鬼謎東宮》第2集

九天在東宮追捕池鬼未果，反遭鬼神纏身，幸得生薑將他從歸依世界拉回人間。隨後兩人在鹽庫房間撞見會吸食陽氣的默煞靈而驚險逃離。與此同時，因英安君病情未見好轉，大妃娘娘藉機尋找新世子。這讓身為後宮之子且不受大妃認可的王察覺，大妃正企圖藉朝臣之手，趁機更換王室血統。

因聽聞大妃店鬧鬼，兩人再赴鹽庫房，生薑聽見了宮女冤魂的淒厲哭訴。原來多年前此地出現「蛇蛻殺龍子」之語，大妃娘娘竟下令放火燒死所有宮女。為助冤魂超生，九天進入歸依世界，與在大妃店的生薑裡應外合，意外從宮女口中得知池鬼真身竟是承恩尚宮。當年大妃正是為掩蓋其死前留下的詛咒，才狠心將眾人滅口。

《鬼謎東宮》第3集

生薑向王追問承恩尚宮之事遭拒，遂向九天坦白，當年母親因發現鹽庫咒物及自己能聽見鬼聲，遭大妃娘娘誣陷逐出宮並毒害，她回宮正是為了查明真相。為尋線索，兩人裝神弄鬼嚇唬張尚宮，得知承恩尚宮當年懷孕卻與別監私通。在大妃娘娘逼供下，別監認下骨肉，導致承恩尚宮被打至流產，最終懷著對王室的滔天怨恨慘死。

為超渡怨魂，生薑欲冒險赴別監家尋找承恩尚宮的遺物。九天擔憂其安危，決定改由歸依世界尋找別監。然而，頻繁進入歸依世界使九天陽氣大減，面臨被鬼神附身的危險。他懇求王允准出宮數日恢復陽氣卻遭無情拒絕，王更冷酷下令：若英安君明日無法健康出席大妃娘娘的壽宴，便要取九天的性命。

《鬼謎東宮》角色介紹

南柱赫 飾 九天

穿梭於現實與靈界之間，擁有用刀殺死鬼魂能力，為了解決王室發生的奇怪事件而潛入宮中，遭遇了難以想像的黑暗世界。

南柱赫飾演九天（X@NetflixKR）

盧允瑞 飾 生薑

翁主，生來就能聽見鬼神聲音的宮女，她運用自己視為終生詛咒的能力，和九天一起揭開宮殿的秘密。

盧允瑞飾演生薑（X@NetflixKR）

曹承佑 飾 王

為解開宮裏的詛咒而祕密召集九天及生薑，表面上行善，但背後卻隱藏着黑暗。