殺人者的購物中心2線上看分集劇情｜Disney+更新時間+角色簡介

《殺人者的購物中心2》韓劇，有李權、池鎬鎮作為編劇，李權為執導，由李棟旭、金慧峻、趙漢善領銜主演的一套以懸疑動作為題材的電視劇。本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。



《殺人者的購物中心2》由李棟旭、金慧峻領銜主演。（X@DisneyPlusKR）

《殺人者的購物中心2》電視劇情大綱

劇集《殺人者的購物中心2》緊接上一季的震撼結局展開。在捱過嚴酷無情的訓練後，鄭智安（金慧峻 飾）順利登位，擔當神祕購物中心「Murthe Help」的新任掌舵人。本以為風波終告平息，豈料本應早已身亡的叔叔鄭進灣（李棟旭 飾）奇蹟現身，逐步揭開他潛伏隱退背後的龐大祕密。

隨著這對叔姪重新合組陣線，購物中心面臨前所未有的生存威脅，必須與勢力遍及全球的暗黑殺手組織「巴比倫」展開正面決戰。本季除了動作打鬥場面全面升級之外，亦會深入剖析鄭進灣過往的經歷，並細緻刻畫智安如何打破極限、蛻變成能夠獨當一面守護購物中心的真正接班人。

《殺人者的購物中心2》每集劇情

《殺人者的購物中心2》第1-5集

《殺人者的購物中心2》第一集：待更新

《殺人者的購物中心2》播出更新時間

《殺人者的購物中心2》電視劇幾時播?《殺人者的購物中心2》於7月22日播出首兩集，其後每週三更新兩集，一共有8集，由Disney+播放。

《殺人者的購物中心2》演員

李棟旭 飾 鄭進灣

李棟旭 飾 鄭進灣（X@DisneyPlusKR）

金慧峻 飾 鄭智安

金慧峻 飾 鄭智安（X@DisneyPlusKR）

趙漢善 飾 貝爾