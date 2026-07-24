「夜神月」藤原龍也靠樣食飯　生菜包裝印顏藝大臉震撼超市

憑藉真人版電影《死亡筆記》飾演男主角「夜神月」紅遍亞洲的44歲日本實力派男星藤原龍也，自2013年結婚做老竇後，形象日益親民入屋。日前，有日本網民在當地超市的蔬果區，驚喜發現印有藤原龍也「浮誇顏藝大臉」的包裝生菜，衝擊力十足的視覺效果隨即在網上爆紅！

藤原龍也主演的《死亡筆記》雖然沒有特別造型，但就將夜神月深入骨髓的奸狡演得很神似。（《死亡筆記》劇照）

藤原龍也演過很多套動漫真人化的電影，尤其擅長飾演鬥智鬥力的角色，伊藤開司正是他擅長的角色。（《賭博默示錄》劇照）

限量1萬顆「藤原龍也生菜」衝擊超市

日本食品巨頭味之素（Ajinomoto）聯合JA全農長野，推出了一項名為「拜託買生菜」的限定企劃，官方將藤原龍也標誌性的招牌表情與五官，直接印在生菜的透明包裝薄膜上，限量發售10,000 顆。，希望藉此大大提升消費者的購買意慾。

印有藤原龍也的「臉」的生菜發售【限量1萬個】。（X@oricon）

這次藤原龍也接到的，可謂是一份字面意義上的「借面工作」！企劃實為藤原龍也代言的Cook Do®蠔油與長野縣生菜生產商的特別合作，將代言蠔油的藤原龍也的五官與經典表情直接印在透明包裝紙上，擺在超市貨架上吸睛度爆燈。

藤原龍也的「臉」被印在生菜的薄膜上，视觉冲击力相当强。 （X@oricon）

這項看似離譜的聯名企劃，背後原來有著非常有意義的初衷。日本有調查顯示，超過六成受訪者曾因買回家後吃不完，最終在家中丟棄生菜，為此生產商決定出此「奇招」。為避免市民買回家後吃不完而造成浪費，包裝背面更貼心附有二維碼（QR Code），掃碼即可解鎖查看「生菜瞬間消失食譜」，鼓勵大家更快、更美味地吃完整顆生菜。

藤原龍也此前為味之素（Ajinomoto）的「Cook Do®」蠔油拍攝的廣告，宣傳名為「瞬間消滅生菜」的食譜。（YouTube@味の素KK公式チャンネル）

藤原龍也親口吐槽：到底喺度做緊乜嘢

對於這次字面意義上的「借臉工作」，連藤原龍也本人也忍不住無奈吐槽：「有人跟我說『生菜正面臨危機，問我能不能借一下臉』。我說沒問題，結果還真的是『借臉』的工作……到底在幹嘛啊。」

連藤原龍也本人也忍不住無奈吐槽。（IG@tatsuyafujiwara_official_）

不少網民在超市看到「夜神月」整張臉包著生菜擺在蔬果區，紛紛被這爆笑造型逗樂，直呼視覺效果太震撼。