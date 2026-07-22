日本偶像三山凌輝爆雙重不倫戀　背星二代妻「偷食寶塚已婚女星」

日本演藝圈爆出雙重不倫！27歲男星三山凌輝過去曾是人氣男團BE:FIRST成員，2025年先爆出吃軟飯醜聞又跟趣里奉子成婚，已經正式退團單飛活動。最近他在音樂劇《愛的迫降》中，飾演玄彬角色「李正赫」，未料居然偷吃飾演孫藝珍角色「尹世理」的日本女星花乃瑪莉亞。尤其雙方都已婚，公司更出面坦承雙方有「不當行為」，引發外界譁然。



復出就搭上前寶塚女星 開跑車載人妻開房

據《週刊文春》7月22日報導，三山凌輝婚後重啟演藝圈活動就是接下日本翻拍音樂劇《愛的迫降》男主角，而女主角正是前寶塚花組的頂級女演員花乃瑪莉亞。

花乃瑪莉亞（Instagram@mariakano_official）

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花乃瑪莉亞退團後活躍於戲劇圈，不僅是有夫之婦還育有小孩。未料知情人士爆料：

5月28日劇組開始在排練室排練，三山先生與花乃小姐因為排練迅速拉近距離，也開始私下見面。

兩人的愛火一發不可收拾，就在7月13日首演後的隔天，三山凌輝下午開著藍寶堅尼跑車出門，前往南青山接送早已在路邊等候的花乃瑪莉亞。女方坐上副駕駛座的姿態可說是熟門熟路，下午3點多兩人將車開進新宿一間高級飯店的地下停車場。《週刊文春》更踢爆，兩人前往飯店密會早就不是第一次。

經紀公司認錯 曾吃軟飯再毀星途

面對鐵證如山的不倫爆料，雙方經紀公司皆低頭認錯。三山凌輝的經紀公司回應：「對於不當行為一事，我們深感反省。」花乃瑪莉亞的經紀公司也表示：「我們沉重看待這起不當行為。」《週刊文春》還預告將釋出更多兩人連日開房的照片，以及三山凌輝與正宮趣里真正的夫妻關係內幕，這場真實版的「愛的迫降」恐將掀起更大風暴。

前BE:FIRST成員三山凌輝（Instagram@ryokimiyama_official）

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回顧三山凌輝的情史可說是相當精彩，他過去就曾被爆出讓女網紅砸下超過1億日圓（約480萬港元）供養的醜聞，還被指控「結婚詐欺」，隨後因此退團。沒想到他在去2025年8月才剛宣布與日本資深演員水谷豐的35歲愛女趣里結婚，兩人還已經有了愛的結晶。如今卻在婚後不久就爆出偷吃醜聞，形象瞬間跌落谷底。

日本資深演員水谷豐（右）與他的35歲愛女趣里（Instagram@shuri.and.mg.official）

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