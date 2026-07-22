無綫「御用反派」鄭子誠被家人警告「唔好咁奸」：想做立體嘅壞人

無綫「御用反派」鄭子誠今日（22/7）現身荃灣出席新劇《非份之罪》的宣傳活動。提到於單元五《骯髒的子彈》飾演核心角色「黃世龍」。 劇中飾演一名曾為黑社會頭目、後轉型做正當生意的商人。鄭子誠接受《香港01》訪問時，大談再次飾演反派角色的拍攝感受。

身為「反派專業戶」的鄭子誠，這次在劇中重操故業。被問到是否再次飾演反派，他坦言：「係呀，重蹈覆轍呀！不過反到咩地步呢，同以前有小小唔同嘅。你睇落去就知，可能到頭來你會同情我。」

鄭子誠被封為「TVB御用反派」。（葉志明攝）

入行多年飾演過無數奸角，被問到會否覺得演技已發揮得差不多、再無新意，鄭子誠表示每次都有新體驗：「又唔係嘅，每一次都有個挑戰嘅。希望盡量畀啲唔同嘅嘢，我想反派得嚟反派得立體啲，想反派得嚟起伏更多啲。」至於會否想挑戰極端或變態的反派角色，他則笑言：「變態嗰啲？如果畀我選擇，我想喺反派入面會帶出一些訊息畀大家知道，做反派都有佢嘅苦衷嘅。」

被封為「TVB御用反派」，鄭子誠笑指自己偶爾也有飾演好人，只是反派形象太過深得人心。演了30多年奸角，被問到另一半會否不習慣時，他甜蜜表示：「唔會啦，做咗三十幾年反派！我返到去變返『音樂情人』，好彩有『音樂情人』平衡到我個心態。」

長期投入反派角色，難免會影響心情甚至難以抽離。鄭子誠透露若拍攝長篇劇集確實較易受影響，但幸好有電台節目讓他「抽離」：「好彩我晚晚返去要做電台節目，你唔可以用返嗰副奸詐嘴臉同語氣嚟做節目，所以係畀機會我平衡返自己。」他更爆料指私底下有時眼神太入戲，連家人和朋友都會被嚇到：「有時同家人去食飯或者同朋友影相，好多時候佢哋都話：『𠵱，你唔好咁奸得唔得呀？』但其實我係冇特別表情，只不過佢哋覺得我做乜嘢都咁奸！」

無綫新劇《非份之罪》的宣傳活動。（葉志明攝）

無綫新劇《非份之罪》的宣傳活動。（葉志明攝）