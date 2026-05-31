王菲驚喜現身謝霆鋒演唱會打扮隨性樸實　連串舉動顛覆一貫形象

謝霆鋒《Evolution Nic Live 進化》世界巡迴演唱會自2025年於香港啟德體育園首演後，正式開啟橫跨2025至2026 年的大型巡演。2026年上半年，巡演已陸續登陸深圳、武漢、成都等地，並繼續帶來極具視覺與聽覺震撼的搖滾盛宴。昨日 (30日) 謝霆鋒就於北京站演出，這是他睽違23年重返北京舉辦大型個人演唱，也是他首度登上國家體育場（鳥巢）的舞台。有歌迷就影到謝霆鋒女友王菲現身演唱會包廂，並把片段放到社交平台上分享。

謝霆鋒2025年於香港舉行演唱會。(資料圖片)

王菲於2025年現身謝霆鋒演唱會。(微博圖片)

打扮隨性樸實

從曝光的影片和照片可見，王菲昨晚和謝霆鋒默契地穿上白色上衣，謝霆鋒演唱經典定情曲《玉蝴蝶》時，頻頻望向王菲的包廂。有在現場的網民表示，王菲素顏，身穿白T恤配牛仔褲、紮起丸子頭，簡單漂亮。王菲所在的包廂就在提詞機的上方，謝霆鋒只要看向提詞機，就能與王菲對眼，感覺甜蜜又浪漫。另外又有網民影到王菲當晚在場內出入的過程。從網民拍攝的片段見到，戴著黑色口罩的王菲打扮隨性低調，顯得樸實無華。她在多名工作人員的護送下穿過會場通道。當王菲見到身旁有不少粉絲發現她並舉機拍攝時，不但沒有表現抗拒，還親切地揮手跟大家打招呼，甚至微微鞠躬多謝大家的支持，打破了她一向予人高冷的形象，出奇地親民友善。

謝霆鋒於北京舉行巡唱。(微博截圖)

王菲現身。(別惹四姐@小紅書)

王菲打扮隨性。(別惹四姐@小紅書)

王菲同大家揮手。(別惹四姐@小紅書)

王菲好NICE。(別惹四姐@小紅書)

王菲好親民。(別惹四姐@小紅書)

王菲在包廂看謝霆鋒演出。(影片截圖)

王菲好開心。(影片截圖)