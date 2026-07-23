謝賢離世｜網民爆四哥曾不顧安危勇救墮海男童　重情重義毫無架子

撰文：小白
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演藝界一代巨星「四哥」謝賢於7月16日因肺炎離世，並於7月20日完成火化儀式，令影迷深感不捨。除了他卓越的影藝成就，四哥生前豪爽、善良兼重情重義的處世態度亦再度引發大眾迴響。日前，一位名為「maykeung46」的網民在社交平台Threads上分享了兩段與四哥相關的動人往事，揭開這位巨星在銀幕背後極具人性光輝的一面！

「四哥」謝賢於7月16日因病離世。（四哥謝賢weibo）
謝賢因在劇集《千王之王》中飾演「羅四海」一角，故人稱「四哥」。（《千王之王》劇集截圖）

謝賢曾毫不猶豫跳海救人

據該網民憶述，她的父親與謝賢曾是舊同事。在某個週末，當時已貴為超級巨星的謝賢，熱情地邀請他們一家人搭乘其遊艇出海度假耍樂。

網民在社交平台Threads上分享了與謝賢的往事，大讚四哥是有情有義有愛心的好人。（Threads＠maykeung46）

豈料在遊艇停泊期間發生意外，該網民年幼且不諳水性的弟弟不幸墮海遇險。在千鈞一髮之際，謝賢完全沒有考慮自身安全或巨星身段，毫不猶豫地縱身躍入海中，奮力將男童成功救起，協助他脫離險境！此事令網民全家感激不盡，多年來一直視謝賢為他們家族的「救命恩人」。

網民還透露在她父親葬禮上，謝賢百忙之中抽空來向老友作最後的慰問。（Threads＠maykeung46）

謝賢抽空親赴舊同僚靈堂作最後告別

除了勇救溺水男童的義舉外，該網民還分享了另一件令她刻骨銘心的往事。她表示最後一次見到謝賢，是在她父親（謝賢昔日舊同事）的喪禮上。

當時謝賢已是紅遍大江南北的影壇傳奇，日常工作行程極為繁忙。然而，得知昔日舊同事離世後，謝賢依然特意抽空親自前往靈堂，向這位平凡的舊友致以最後的敬意與告別。這份跨越地位與身份的重情重義，讓該網民全家深深感受到了四哥的高尚情操。

謝賢不僅在銀幕上展現大俠風範，現實生活中更是一位豪爽善良、毫無架子的真豪傑。（四哥謝賢weibo）
謝賢不僅在銀幕上展現大俠風範，現實生活中更是一位豪爽善良、毫無架子的真豪傑。（《千王之王》劇集截圖）

這段感人的往事曝光後，無數網民紛紛在帖文下留言，大讚謝賢不單是大銀幕上帥氣瀟灑的「永遠男神」，在現實生活中更是真誠、善良且俠骨柔情的真君子。

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