48歲楊卓娜頂39度暑熱拍寫真大騷女人味　盤髮穿旗袍化身江南美人

現年48歲的楊卓娜一向保養得宜，近日她在社交平台分享了一輯於杭州拍攝的古風寫真，只見她盤起秀髮、換上旗袍，大騷女人味。



楊卓娜盤髮穿旗袍。（IG@lennayeung）

大騷女人味。（IG@lennayeung）

盤髮穿旗袍化身江南美人

日前楊卓娜分享了一輯寫真，只見她換上一襲清雅的無袖印花旗袍，漫步於古色古香的園林建築之中。她特意將長髮優雅地盤起，並以清秀的白色花朵作點綴，仙氣十足；再配搭上翡翠耳環及玉鐲，令整體造型更顯淡雅高貴。

優雅！（IG@lennayeung）

完全不像48歲。（IG@lennayeung）

自揭前世情緣坦言對杭州有歸屬感

楊卓娜透露這輯相片攝於杭州，更指對當地有特別的情感：「煙雨江南，來到杭州有回到家的感覺，那種打心底裏的喜愛和舒適感，真是沒法形容」她更笑指常被誤認是當地人：「巧的是從小到大，很多人第一印象都以為我是杭州人，也許那是某一輩子的事」

楊卓娜坦言對杭州有歸屬感。（IG@lennayeung）

無懼高溫直認鍾情於旗袍

拍攝當日天氣雖然極為炎熱，但無阻她化身古典美人：「七月的杭州，頭頂著39度暑熱，跟旗袍有約，心之所往，素履而行！借一襲旗袍，夢回江南！」她亦直言自小已熱愛中式美學：「有時，命中注定的緣份和情意結是無法解釋的。旗袍是我很喜歡的衣服，十幾歲我已經叫媽媽做給我穿。就是天生很喜歡那份刻在骨子裏的溫婉風雅，那種朦朧含蓄的中式美學！」

頂39度暑熱拍攝。（IG@lennayeung）