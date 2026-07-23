樂瞳慶40歲生日「十年如一日」　豪門戀情告吹轉型洋酒女強人

現年40歲的「童顏女神」樂瞳（Cilla），早年憑藉標誌性的少女外貌與「御用妹妹」形象深入民心。近日，樂瞳在社交平台大曬慶生美照，開心迎接40歲生日，興奮宣告正式開啟人生的全新篇章！照片中的她狀態大勇、凍齡美貌十年如一日，獲大批網民與圈中好友紛紛送上祝福。

樂瞳歡度40歲生日.（IG@loktungcilla）

童顏依舊狀態大勇.（IG@loktungcilla）

40歲慶生「童顏女神」狀態大勇

樂瞳在社交平台上載了一系列精心佈置的慶生照，身穿精緻服飾的她笑容甜美，皮膚白皙緊緻，大曬傲人長腿，完全看不出歲月在她身上留下的痕跡。面對「四字頭」的人生新階段，她顯得相當豁達且期待，熱情宣告正式踏入人生的新階段，展現出自信成熟的女性魅力。

大曬傲人長腿。（IG@loktungcilla）

曾歷豪門戀情轉型洋酒女強人

樂瞳出身於無綫第21期藝員訓練班，早年曾簽約陳冠希旗下公司進軍歌壇，其後重返TVB發展。由於天生擁有極具標誌性的可愛「童顏」，她在多部劇集中經常飾演妹妹、學生等年輕角色，嬌俏形象深得觀眾喜愛。在2017年約滿離開效力長達10年的TVB後，樂瞳選擇專注發展個人事業並成功轉型。獨具慧眼的她投資網上洋酒生意，並憑藉自身努力打理得有聲有色。近年她更身兼飲食及旅遊KOL，頻頻於社交平台分享奢華美食與旅遊心得，成功建立起獨立自主的女強人形象。

談及感情生活，樂瞳當年曾與內地富二代David傳出熱戀。在熱戀期間，她不僅入住千萬豪宅，更頻頻周遊列國享受人生，生活品質急速躍升。雖然當時有傳聞指她因過於高調放閃炫富，最終導致這段豪門戀情告吹，但分手後的她完全展現出經濟獨立的一面。

TVB約滿後，樂瞳選擇專注發展個人事業並成功轉型。（IG@loktungcilla）