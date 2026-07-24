楊明莊思明吉隆坡婚禮倒數　閃現廣州街頭還原單膝下跪求婚甜到漏

現年45歲的楊明與39歲「拿督千金」莊思明拍拖10年，經歷過無數高低起伏，終於敲定8月2日在馬來西亞吉隆坡JW萬豪酒店舉行盛大婚禮。由於雙方家底懸殊，楊明早年飽受外界冷嘲熱諷，加上近年因官非及形象受損，演藝事業大受打擊，但莊思明始終不離不棄，更曾揚言「非君不嫁」。近日這對準新人被網民捕獲閃現廣州街頭，原來是為了即將在婚宴上播放的MV進行拍攝。

楊明莊思明閃現廣州拍攝婚禮電影。（小紅書圖片）

同場還有藝人趙正洪參與拍攝。（小紅書圖片）

街頭重現求婚場景

從網上流傳的照片及影片所見，楊明當天身穿一套剪裁筆挺的淺色休閒西裝，精神奕奕；莊思明則換上一襲優雅薄紗襯衣，盡顯修長身段。兩人在鏡頭前不時深情對望，又穿梭於廣州街頭拍攝偶遇及互相吸引的浪漫畫面。拍攝團隊更特意重現求婚場景——楊明單膝下跪拿出鑽戒求婚，莊思明難掩驚喜之情，點頭答應後二人甜蜜依偎合照，該段MV及照片將在8月婚宴上讓賓客觀賞。兩人在拍攝空檔亦展現親民作風，對偶遇粉絲的合照要求來者不拒，獲網民大讚親切。

深情對望。（抖音影片截圖）

廣州街頭重現求婚場景。（抖音影片截圖）

好幸福啊！（抖音影片截圖）

楊明用行動證明有承擔

演藝事業方面，楊明近年憑藉《愛·回家之開心速遞》中「虹豆沙湯遠」一角維持穩定曝光，惟該劇近期已正式收廠，並即將迎來大結局。不過，他對此早有長遠規劃。為了婚後養家，以及向女方家人證明自己是個具承擔的丈夫，楊明早前已悄悄將事業版圖拓展至馬來西亞，親赴吉隆坡實地考察，投資開設港式燒臘店。他專程從香港聘請專業師傅坐鎮，主打地道「蜜汁叉燒」與「胡椒燒鴨」，以迎合當地華人市場口味，身體力行打破外界對他的偏見。

楊明莊思明吉拍拖10年了。（IG@lisa_chng）