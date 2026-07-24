中年好聲音停辦｜車婉婉坦言團隊疲勞　張佳添親證第五季陣容洗牌

無綫王牌節目《中年好聲音》突宣布於第四季完結後休戰一年，震驚大批忠實觀眾。元老級主持車婉婉表示體諒，直指製作團隊連續四季身心疲勞，停辦能讓大眾消化賽果，並期盼未來歸隊。常駐評判張佳添亦深夜發長文護航，拍胸口保證第五季必將重啟，同時力撐中四十強屬歷屆最強。部分網民大表不捨，但更多人將矛頭直指評審團，狠批評分標準嚴重失衡，質疑偏好「嗌爆咪」唱腔及對忘詞失誤輕輕放下，直指節目公信力下降，認為現階段見好就收絕對是明智之舉。

《中年好聲音》宣佈停辦，休息一年。（IG@claytonmusic88）

車婉婉坦言團隊疲勞

由第一屆起便擔任大會主持的車婉婉對此直言，製作團隊連續不間斷地推出四季，身心已極度疲勞，適當的停辦能讓觀眾有充分時間消化剛誕生的冠亞季軍，同時亦為製作團隊與觀眾提供一個寶貴的喘息空間以調整步伐。她強調自己並未感到失落，反而熱切期待未來能繼續歸隊，陪同觀眾見證更多追夢故事。

車婉婉透露製作團隊將重新調整步伐。（IG＠cheyuenyuen1228）

張佳添深夜發文護航 預告第五季或迎陣容大洗牌

作為歷屆四輯的常駐評判，資深音樂人張佳添深夜亦於社交平台轉發相關報道並撰寫長文，親自為節目休戰一事護航。他拍胸口向觀眾保證「第五季一定會重啟」，但亦坦言一年後的變數極大，屆時電視台的節目形式、評審團以至主持陣容均可能迎來全面洗牌：「我不能肯定的是到中五來臨，到時節目的形式是怎樣？誰是評判誰是主持？」他豁達表示，即使未來觀眾未能在評判席上見到其身影，自己依然會是該節目的超級粉絲，一番言論隨即引發外界對未來評判陣容可能更換的廣泛猜測。

張佳添感性發文。（FB@張佳添）

張佳添與海兒。（IG@claytonmusic88）

網民反應兩極 批評分標準失衡

儘管官方稱休戰是為了走更遠的路，但停辦消息仍在各大社交平台上引發洗版式討論。部分忠實粉絲大感不捨，惟亦有不少網民認為停辦是明智之舉，甚至將不滿矛頭直指評判團的評分標準。有網民質疑賽制公信力下降，批評評判往往偏好「嗌爆咪」的爆發型唱腔，亦有人對先前有參賽者發生忘詞重大失誤卻仍獲高分的現象大表不滿：「如果真係有中5，希望你哋幾位評判比分正常公平啲喇，唔好次次嗌爆咪嘅高分，唱錯歌詞嘅高分！」