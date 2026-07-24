佘詩曼穿旗袍校服賀母校90週年　昔日師妹變副校長：點諗到有今日

視后佘詩曼（阿佘）向來重情重義、飲水思源。適逢母校協恩中學迎來成立90周年的大日子，阿佘日前特地抽空重返母校接受專訪，並與一眾昔日同窗及老師溫馨重聚，勾起無數青春回憶。事後她在社交平台分享多張珍貴合照，其中一張穿上校服的照片更迅速引爆網民熱議。

佘詩曼前往母校做90週年訪問。（IG@charmaine_sheh）

穿藍色旗袍重現經典紅磚樓梯？阿佘揭「AI神還原」真相

在阿佘分享的照片中，最矚目的莫過於她與舊同學穿上協恩標誌性的藍色旗袍校服、並肩坐在校園經典紅磚樓梯上的唯美合照。照片中的阿佘身材纖瘦、皮膚緊緻，穿起校服依然少女感十足，完全毫無違和感，隨即引來大批網民驚嘆其凍齡神功。不過，阿佘隨後大方笑着澄清，原來這張令人驚艷的校服合照並非親身重穿，而是其中一位舊同學發揮創意，利用 AI 技術「神還原」她們當年身穿校服的模樣。。此外，阿佘亦大方加碼晒出多張珍貴的童年舊照，對比之下足見她從小到大都是美胚子。

阿佘表示，穿校服的照片是靠一位同學用AI生成。（IG@charmaine_sheh）

阿佘亦罕有分享了童年舊照。（IG@charmaine_sheh）

阿佘亦罕有分享了童年舊照。（IG@charmaine_sheh）

重遊校園感觸良多 昔日師妹驚喜晉升副校長

重臨舊地的阿佘感性表示當天心情極為奇妙，她特意走遍了昔日日夜流連的小賣部（tuck shop）、操場、泳池及課室，腦海中不斷浮現美好又搞笑的成長片段。這次重聚更讓她重溫了無數珍貴情誼，不僅見到了幼稚園時期便相識的舊友、從小學一年級起同站等校車的夥伴、班房裏的鄰座同學，更讓她意想不到的是，當年的師妹如今已經晉升為母校的副校長！看見昔日師妹獨當一面，阿佘直言深感自豪，並有感而發地感嘆：「喺以前日日做assembly（集會）嘅hall做訪問，當年個校服妹點會諗到三十幾年後有今日？」

協恩中學副校長任明敏（Miss Yum）。（IG@charmaine_sheh）

感性告白母校：以「協恩妹」為榮

對於母校昔日的悉心栽培，阿佘在帖文中亦感性剖白，形容學校其實是社會的「實習場」，給予學生錯了可以改、輸了下年再來的容錯空間，而學校給予最寶貴的並非分數，而是一個讓人慢慢成長茁壯的平台。她特別感謝母校與老師昔日的用心教導，並以身為「協恩妹」（Heep Yunn girl）為榮，更興奮高呼：「Heep Heep Hooray!」

阿佘感謝母校與老師昔日的用心教導（IG@charmaine_sheh）

更以身為「協恩妹」為榮。（IG@charmaine_sheh）