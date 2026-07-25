前TVB金牌監製劉家豪70大壽曾志偉驚喜現身　黎耀祥姜大衞齊到賀

前TVB金牌監製劉家豪近日迎來70歲大壽，獲太太梅小青為他舉行溫馨生日晚宴。除了兒媳及一對寶貝孫兒到賀外，多位歷年來與家豪哥合作過的圈中好友亦有現身，現場更準備了巨型壽桃及兩層生日蛋糕，場面熱鬧又感人。



現場星光熠熠啊。（《TVB娛樂新聞台》截圖）

高朋滿座好友雲集

當晚出席的圈中好友陣容鼎盛，包括黎耀祥、姜大衞、黑妹（李麗霞）、方力申、謝雪心、張頴康與太太、蔣祖曼、朱晨麗、羅霖、陳淑芬及蘇姍等，全都是與家豪哥合作多年的老友。作為壽星公的家豪哥非常開心，滿場走動四處敬酒，氣氛高漲。

家豪哥四圍敬酒。（《TVB娛樂新聞台》截圖）

曾志偉驚喜現身

而全晚最大驚喜，莫過於「獎門人」曾志偉以神秘嘉賓身份突然現身！一直被蒙在鼓裏的家豪哥見到志偉的一刻既驚又喜，兩人隨即緊緊相擁。志偉笑言自己事前其實並不知道當晚是家豪哥生日，僅因收到小青姐邀約吃飯便爽快答應，沒想到能給對方驚喜；家豪哥亦感動表示自己完全不知情，直言是一個巨大的驚喜「big big surprise！」

曾志偉以神秘嘉賓身份突然現身。（《TVB娛樂新聞台》截圖）

黎耀祥姜大衞到賀送祝福

一直視家豪哥為伯樂的黎耀祥，祝願他「繼續逍遙自在開心快活」；姜大衞則笑言要家豪哥「大個仔喇，盡情享受湊孫樂」。家豪哥又透露自己是黎耀祥主持的綜藝節目《江湖見》忠實觀眾，更笑言計劃跟隨對方的路線旅遊品嚐美食。

姜大衞送祝福。（《TVB娛樂新聞台》截圖）

家豪哥自爆係祥哥主持的《江湖見》節目的忠實觀眾。（《TVB娛樂新聞台》截圖）

孖孫自製生日卡最Sweet

全晚最Sweet的環節，莫過於家豪哥收到一對孖孫親手製作的生日卡，卡面寫上「Happy 70 Birthday」，內頁貼滿爺孫相處的溫馨點滴。兒子透露：「其實兩個真係好黐爺爺㗎。」一對孖孫更在鏡頭前祝爺爺「身體健康、大吉大利、開開心心」，氹得家豪哥笑到見牙唔見眼。

家豪哥兩個寶貝孫自製賀卡。（《TVB娛樂新聞台》截圖）