「最美妲己」溫碧霞古裝驚艷邯鄲　大讚三千年古都自爆想生於唐朝

有「最美妲己」之稱的溫碧霞（Irene），日前（23日）應邯鄲市政府邀請，以古裝造型現身文旅宣傳活動。她漫步於古色古香的邯鄲街道，並參觀「趙女館」，瞬間吸引大批市民圍觀，爭相一睹這位古裝美人的風采。Irene曾在《封神榜》（2001年）飾演「蘇妲己」，妖嬈美艷的形象深入人心；在《恨鎖金瓶》（1994年）演繹潘金蓮的悲劇命運；以及在《親愛的義祁君》（2020年）飾演高太妃，皆展現她駕馭古裝角色的獨特魅力。

溫碧霞曾在《封神榜》（2001年）飾演「蘇妲己」。（公關提供）

翻閱歷史感受邯鄲文化

為了這次行程，Irene特別翻看邯鄲的歷史。她表示，邯鄲位於河北省最南端，建城超過三千年，是國家歷史文化名城。戰國時期曾為趙國都城，孕育出眾多成語典故，被譽為「成語之都」。同時，邯鄲亦以「太極之鄉」及中國唯一三千年來地名未曾改變的城市而聞名。她坦言，能親身走進這座古城，感受歷史文化底蘊，別具意義。

溫碧霞感受邯鄲文化。（公關提供）

唐朝情結笑言前世是古人

一向愛看書的Irene，尤其偏好歷史書籍，她笑言有時懷疑自己前世是古代人。被問到若能選擇生於古代哪個朝代，她毫不猶豫答：「一定是唐朝，更是唐朝女子。」她認為唐朝女子美麗動人，服飾華美，唐朝繁盛，女子既能穿靚衫又能扮靚。她更笑言，下世也要做女子，可以繼續扮靚，還要有自己事業與成就，延續今世幸福兼成功的精彩人生。