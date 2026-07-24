江湖見｜黎耀祥遇罷工駱駝有共鳴　麥包行沙梯險跌倒乘機求加人工

黎耀祥（祥哥）與麥長青（麥包）兩大師兄弟攜手主持的旅遊節目《江湖見》，今晚（24日），兩師兄弟將走過陽關、玉門關，及雅丹國家地質公園，考察「兩大關」對商貿與軍事防禦的故事。



焦點圖片。（公關提供）

祥哥和麥包真係默契十足。（公關提供）

祥哥麥包感性談以往演繹角色：嚴格嚟講係永別

祥哥與麥包更即場「戲癮大發」：「你行你嘅陽關道，我行我嘅獨木橋。」非常搞笑。今集最特別之處就是兩師兄弟在沙漠玩完越野車後盡訴心中情，回顧由拍《西遊記》（1996 年）首次合作至今點滴，祥哥：「初見幾得意，外景仲一齊住。」麥包更講到眼濕濕：「你會同我傾偈，教我嘢。」言談間，祥哥更自爆有社恐。另兩師兄弟又談到對每個角色的「離愁」，祥哥以「相見時難，別亦難」形容與角色關係：「你做戲時候入咗世界同角色做朋友，當分開時永遠唔會再見到呢個朋友。」麥包則說：「每拍一個角色，行咗一個人嘅人生，嚴格嚟講係永別。」證明兩師兄弟均相當感性。

二人喺雷音寺「戲癮大發」。（公關提供）

祥哥和麥包盡訴心中情，講講吓都眼濕濕。（公關提供）

黎耀祥為美食排隊排足半小時

兩師兄弟還會走訪當地夜市品嚐美食，在「旅遊達人」陳志華帶領下，食盡「羊肉手抓飯」、「牛肉手抓飯」、「漠北烤魚」、「沙蔥牛肉餅」等，祥師兄更為了這些美食排隊排足半小時。

帶大家去夜市品嚐美食。（公關提供）

好多美食啊。（公關提供）

見證千年石像及顏料壁畫震撼

至於昨晚（23日）一集，兩師兄弟帶觀眾走訪甘肅嘉峪關、敦煌雷音寺，踏遍昔日戰事重地，以及走訪河西走廊追尋絲綢之路足跡，還親臨敦煌莫高窟，親眼見證千年石像及顏料壁畫的震撼。而要進入西域，兩師兄弟需事先取得「關照」（即現代「護照」），二人還指出這個步驟、亦是現今俗語「關照」的由來，十分有趣！

二人喺莫高窟講歷史。（公關提供）

千年壁畫好靚呀！（公關提供）

爆昔日火焰山場景實為地盤爛地

而昨晚最精彩的，是祥哥與麥包在鳴沙山體驗騎駱駝及在沙漠「行沙梯」。在騎駱駝環節，祥哥遇著一隻「不想上班」的駱駝，但他不怒反笑：「同我性格一樣，唔鍾意返工！」十分爆笑。至於沙漠樓梯由於又長又難行，本身為拍節目行樓梯行到有「樓梯恐懼症」的麥包，全程行到叫苦連天，自嘲「一步跌半步」似足跑步之餘，差點兒跌倒的他登頂時還乘機搞笑要求加薪：「加騷錢！」兩師兄弟又即場大爆當年拍攝《西遊記》（1996 年）內幕，原來劇中沙漠之地與火焰山場景，全在東莞一處爛地盤拍攝，祥哥更笑言：「電視真係一個魔術」。

祥哥騎一隻「滿臉不想上班」駱駝，好好笑。（公關提供）

麥包行得好辛苦，面都紅晒。（公關提供）