家傳之「保」2｜方力申為愛女錄留言不禁落淚　返母校宣傳爆大鑊

一共三集的真人騷《家傳之「保」2》，請來洪天明、方力申、劉穎鏇做嘉賓。節目逢周六晚8 點翡翠台播出，明晚（25日）第二集的嘉賓是方力申與弟弟方圓明，以及父親方毓仁。

小方偕父親與女兒到影樓影「三代同堂」。（官方提供圖片）

身為前香港泳隊奧運代表的方力申（小方）能唱又能演、他坦言傳承了父親「武」的DNA，弟弟方圓明則傳承了「文」的DNA。原來方圓明年輕時亦是游泳健將，更入選港隊青年軍，但最後他知道及不上哥哥，故發掘其他興趣：「鍾意睇吓書，鍾意講嘢，所以大個咗就做咗執業律師。」

好有愛！（官方提供圖片）

家傳之「保」2丨影「三代同堂」靚相送父親

小方表示，他送給父親最開心的禮物就是女兒Isla，故特別到影樓拍攝「三代同堂」，作為送給父親的禮物。未夠一歲的Isla 眼仔睩睩、四腳爬爬兼表情多多，可愛爆燈。之後兩人帶Isla 玩傳統「抓周」遊戲，地上放了書本、畫筆、算盤、法槌、小方公仔、銅錢及樂器，預測她將來的志向。方毓仁猜測孫女會拿面積最大的算盤，小方則認為女兒什麼也不選擇：「我覺得佢行行吓會轉番個頭，走向老竇度。」結果兩仔爺都估錯，最終Isla 選擇了銅錢。

Isla 玩傳統抓周遊戲，最終揀了銅錢。（官方提供圖片）

Isla 玩傳統抓周遊戲，最終揀了銅錢。（官方提供圖片）

有女萬事足的小方應製作組要求，預先錄下一段送給18 年後女兒Isla 的說話。他說：「首先希望18歲嘅Isla 唔需要我去應酬你嘅另一半，會嚇死老竇。」當講女兒長大後終有一天會「離家出走」，小方忍不住眼泛淚光兼哽咽表示：「無論你去到幾遠都好，爸爸媽媽永遠喺屋企等你。」非常感人。

講到女兒將來會「離家出走」，小方講到想喊。（官方提供圖片）

有女萬事足！（官方提供圖片）

對於近年辦游泳學校，小方視為教育，以及建立小朋友的自信心：「我最記得有兒童心臟基金嘅小朋友，佢哋習慣着晒潛水衣，遮住心口嘅疤痕。但係一個學期之後，睇到佢哋嘅自信心慢慢建立，展示佢哋嘅傷疤畀我哋睇到。」

小方與弟弟方圓明都視爸爸為偶像。（官方提供圖片）

兩兄弟珍貴童年照。（官方提供圖片）

兩兄弟珍貴童年照。（官方提供圖片）

家傳之「保」2丨被老師勸「唔好跟啲壞人」

另外，小方認為中學時期對每個人的成長影響最深，故特別重返母校聖若瑟書院，跟已退休的的中文科老師周月齡聚舊話當年。

小方重回母校，與周老師細說當年。（官方提供圖片）

周老師爆小方曾經反叛，試過長頭髮、穿喇叭褲上學：「我話你唔好跟啲壞人，你要學好，點知第二日返學你剪短咗啲頭髮，同埋着番一條正經嘅校服褲返嚟。」隨後周老師問小方還記不記得中二作文『我的夢想』寫了什麼？小方想也不想秒答：「我要有6 呎高！」但他絕不是為了要有高大外形，周老師為小方解釋：「因為你嗰篇作文話你想代表香港參加奧運會，我好記得你同我講『人高呢，腳板就大，腳板大就游水更加快。」小方笑言：「好似蛙鞋咁樣。我仲好記得話『我要企上奧運嘅頒獎台』，所以之後我睇到何詩蓓攞到奧運獎牌嘅時候，我係激動到喊，因為呢個曾經係我嘅夢想。」

小方重回母校，與周老師細說當年。（官方提供圖片）

家傳之「保」2丨小方試過爆泳褲

難得返母校，小方當然要跟師弟們分享自己對運動的堅持和心得。有師弟問他在學界比賽有否發生蝦碌事？小方笑言跳水時潛水鏡偶爾會脫落：「泳褲我都試過爆過！」想知小方有什麼應對方法？密切收看明晚播映的《家傳之「保」2》。

小方跟師弟們分享游水心得與趣事。（官方提供圖片）