趙又廷嘆影視圈進入寒冬　網爆演員片酬排行傳迪麗熱巴減少近九成

金馬影帝趙又廷日前接受中國內地《人物》專訪時坦言，今年上半年僅收到約10個劇本邀約，遠不如往年，更形容影視圈「冷得夏天家裏都不用開空調」，直指行業正陷入寒冬。



與此同時，「曝演員片酬從2億人民幣降到最高2500萬人民幣」登上微博熱搜。

趙又廷接受采訪稱，今年上半年僅收到約10個劇本邀約，遠不如往年。（IG@mark_hero_）

傳迪麗熱巴片酬減近九成，網上也流傳演員電影片酬排行榜，周潤發、梁朝偉、劉德華等明星在內：

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有網友爆料，頂流演員單部作品片酬已由資本熱潮時期的2億元人民幣，大跌至最高2500萬元人民幣，降幅近九成。外界推測，傳聞主角可能是迪麗熱巴或張譯，但消息未獲證實。

此外，網上流傳一份演員電影片酬排行榜，成龍、周潤發以8000萬元人民幣並列最高，吳京約5000萬元人民幣，沈騰、梁朝偉及易烊千璽約4500萬元人民幣，劉德華約4200萬元人民幣。

中國近年實施「限薪令」，演員片酬明顯回落。頂流演員傳聞片酬已大幅縮水，但2500萬元人民幣仍屬天價，引發網友熱議。

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【本文獲《聯合早報》授權轉載。】