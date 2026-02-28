知名男演員被爆沒戲拍「搬貨打工」　開直播打賞遭指煽動觀眾花錢

近來韓國電影、戲劇的景氣低迷，連知名演員都不得不去搬貨打工？模特兒出身的韓國演員林周煥曾演出《霜花店：朕的男人》、《Oh 我的鬼神君》、《任意依戀》等多部作品，未料去年就有網友發文稱他曾在Coupang物流中心搬貨，甚至還跑去開直播求網友打賞。



韓國媒體向經紀公司求證此事，確認到林周煥確實曾多次在Coupang打工，還有「同事」透露他人超好，認真工作還會給簽名。

去年有網友發文稱，林周煥曾在Coupang物流中心搬貨，甚至還跑去開直播求網友打賞。（《河伯的新娘》劇照）

林周煥曾演出《霜花店：朕的男人》、《Oh我的鬼神君》、《任意依戀》等作品：

物流搬貨被直擊 開直播惹爭議

一位網友發文爆料稱林周煥在Coupang京畿道利川物流中心工作，由於林周煥曾主演多部影劇作品，稱得上是主演級的知名男星，沒想到他還需要去「搬貨打工」，相關內容立刻引發韓網討論。發文者還提到：「可能是因為沒戲演所以很無聊吧？」其他網友則表示：

「這件事是真的，還有人拿到他的簽名，還去過其他部門支援。」

「他在出貨部門真的很認真工作後才離職，我對他印象很好。」



不只如此，林周煥最近還跟其他網紅一起在TikTok直播，還在直播中比賽誰能獲得更多「斗內」（英文Donate音譯，意為捐贈、贊助、打賞），似乎也不是一般知名男星會做的事情。

網友對此反應不佳，認為如果林周煥只是單純想跟粉絲交流的話就會選在Instagram上，這種作法跟一般直播主無異，

「本質上都是在煽動觀眾花錢」

「可能去Coupang打工後想做比較輕鬆的工作吧」



林周煥去（2025）年4月跟車太鉉、趙寅成新開的經紀公司Basecamp Company簽約。面對相關傳聞，公司回應林周煥確實曾在沒接到戲的空白期之間，多次在Coupang物流中心工作，不過目前已經在準備下一部作品，所以已經沒有繼續。

韓國娛樂媒體《OSEN》就認為，目前當地電影院仍受不景氣影響、戲劇則受到串流平台與YouTube的威脅，影劇作品數量相比過去顯著減少，恐怕也擠壓到演員的生存。

