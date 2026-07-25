余安安因心急跌裂膝頭哥打石膏2星期　去年左腳骨裂腫如豬蹄

余安安（Candice）去年12月自爆人生首次拗柴，左腳骨裂腫如豬蹄，日前她在社交平台發文，透露自己因一時「心急」不慎再次跌倒，更慘致膝頭蓋骨裂！她上載了醫生為她拆石膏的過程影片，畫面令人相當揪心，亦惹來不少圈中好友及網民圍觀關心。

余安安（Candice）。（IG＠candiceyuonon）

去年12月自爆人生首次拗柴。（IG@candiceyuonon）

左腳骨裂腫如豬蹄！（IG@candiceyuonon）

左腳骨裂腫如豬蹄！（IG@candiceyuonon）

余安安打石膏2星期 自嘲：要學識放慢腳步

余安安在社交平台上載影片及發文表示，自己上星期因為心急，繼上一次扭傷（拗柴）之後，又再一次跌倒，結果不幸「裂咗個膝頭蓋」。她打了整整兩個星期石膏，近日終於可以換上可拆式支架，雖然戴著支架依然感到不太舒服，但起碼可以偶然拆下來好好放鬆一下、洗吓隻腳。

余安安又再一次跌倒，不幸「裂咗個膝頭蓋」。（IG＠candiceyuonon）

余安安打了整整兩個星期石膏。（IG＠candiceyuonon）

余安安坦言受傷後最慘的是「瞓覺瞓得唔好」。（IG＠candiceyuonon）

余安安坦言受傷後最慘的是「瞓覺瞓得唔好」，自嘲心急是自己的性格，但經歷這兩次受傷教訓後，余安安感歎這是上天給她的警惕，提醒自己必須戒掉急躁性格、學放慢腳步。她特別感謝照顧她的「yaya」，形容這次是「不幸中之大幸」，並向大家保證會努力爭取好快好返。

余安安自嘲自己性格急躁、要學會放慢腳步。（IG＠candiceyuonon）

余安安獲醫生批准拆除石膏，改戴關節支架。（IG＠candiceyuonon）

石膏上面還寫著：「I Love you」（IG＠candiceyuonon）

圈中好友紛紛祝早日康復 謝安琪「會錯重點」大讚美腿

余安安受傷拆石膏的影片曝光後，多位圈中好友及後輩包括張繼聰、周汶錡、周奕瑋、周家怡等人都紛紛現身留言區，祝福她早日康復。

圈中好友紛紛現身留言區祝余安安早日康復。（IG截圖）

不過，而當中最吸睛的莫過於謝安琪（Kay）的留言，看過拆石膏的影片後直接笑言「會錯重點」：「師傅，睇拆咗石膏嗰段 錯重點：覺得你腿線條好靚。」不少網民亦紛紛祝福余安安安心休養，祝願她早日康復重返舞台！