林盛斌18歲大女林霏兒性感大解放　自信低胸裝大派福利震撼眼球

TVB「金牌司儀」林盛斌（Bob）與太太Pearl育有三女一子，一家六口幸福美滿。當中剛滿18歲的大女林霏兒（Faye）可謂「女大十八變」，向來打扮大膽成熟、極具個人風格的她，近月更成為網民密切關注的焦點人物。近日，林霏兒再度於IG上載震撼「福利」影片，以超性感裝束大秀身段，配合閃爆鑽石頸鍊，行頭十足，瞬間成為網絡熱話！

林盛斌攜同太太黃乙頤、長女林霏兒（左一）、次女林熹兒（左三）、三女林機兒（左二）及幼子林道申一同在《史迪仔》首映上接受傳媒訪問。（莫匡堯 攝）

林盛斌與大女林霏兒。（IG@bob_lamshingbun）

林霏兒超低胸剪裁盡顯豐滿身材

從林霏兒最新公開的影片可見，她穿上一件超低胸剪裁的性感上衣，將其豐滿傲人的身材顯露無遺，大膽前衛的造型震撼網民眼球。除了火辣衣著外，林霏兒更自封「Diamond girl」，又特意配戴了一條以她名字首字母「F」字形設計的鑽石吊墜頸鍊，行頭十足，盡顯名媛氣派。

林霏兒近日於社媒上載最新「福利」影片。（IG＠fayelammm）

林霏兒戴上以她名字首字母「F」字形設計的鑽石頸鍊。（IG＠fayelammm）

剛滿18歲的林霏兒五官越來越標緻，面對鏡頭絲毫不害羞，反而表現得十分從容流暢，完美駕馭這身大膽打扮，顏值與氣場再度升級！

林霏兒超低胸裝自信展示豐滿上圍。（IG＠fayelammm）

林霏兒身材傲人。（IG＠fayelammm）

阿Bob被爆擁逾10億身家

林霏兒之所以能有如此富貴的行頭，當然與爸爸林盛斌強勁的吸金能力息息相關。Bob在圈中向來出名是「隱形富豪」，此前更曾被好友陳敏之在節目中大爆他擁有逾10億身家！Bob的財力確實相當驚人，兩年前他已帶領全家搬離原本居住的九龍塘四層獨立屋，遷進同區面積更大的超級豪宅。

陳敏之大爆阿Bob身家！（《Chi Chat》截圖）

過去Bob分享在家中睇世界盃的溫馨照片，大宅內部裝修走奢華的歐洲風格，空間感極度闊落，大廳設有採光度極佳的大型落地玻璃窗，環境清幽且私隱度極高，絕對是頂級的生活享受。

林霏兒在豪宅自拍。（抖音@faye霏）