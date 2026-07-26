《變相怪傑》名導Chuck Russell逝世　曾一手捧紅占基利狄維莊遜

美國著名導演查克羅素（Chuck Russell）於7月22日在加州聖地牙哥的住家逝世，享壽74歲。家屬及代表律師已證實死訊，詳細死因仍待相關單位公布。



查克羅素以其獨特的眼光發掘了許多荷里活巨星，最廣為人知的代表作為1994年上映的《變相怪傑》，該片以1800萬美元（約1.4億港元）的成本創造了全球超過3.5億美元（約27億港元）的票房奇蹟。該片也讓占基利的喜劇天賦被世界看見。

查克羅素Chuck Russell（IMDb）

美國導演查克羅素Chuck Russell逝世 曾捧紅占基利與狄維莊遜：

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此外，查克羅素執導《盜墓迷城》外傳《盜墓迷城外傳：蠍子王傳奇》，讓當時剛從職業摔角跨足電影圈的狄維莊遜首次擔綱電影男主角，也為他日後成為國際動作巨星奠定了基礎。

查克羅素還曾執導《蒸發密令》系列，以及恐怖片經典《猛鬼街第三集：搵替身》，導演生涯橫跨多個電影類型。

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