25億神曲歌手Lauren Bennett逝世　憑Party Rock Anthem爆紅全球

英國知名女歌手勞倫班尼特（Lauren Bennett）傳出辭世消息，享年37歲；女子團體「GRL」透過聲明證實其死訊，圈內好友則震驚發聲。



班尼特除了曾是「GRL」的成員之外，還與人氣雙人組「LMFAO」合作推出席捲全球的爆紅單曲《Party Rock Anthem》。

勞倫班尼特Lauren Bennett（Instagram@laurenbennett）

破億單曲走紅全球 37歲Lauren Bennett驟逝

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班尼特在2007年作為女子團體「The Paradiso Girls」的一員投身演藝圈，3年後隨著團體解散而單飛，除了參與Will.i.am 歌曲《I Got It From My Mama》混音版本的演出之外，更客串獻聲《Party Rock Anthem》一曲，一口氣登上英國單曲榜冠軍；值得一提的是，《Party Rock Anthem》至今光是在YouTube串流平台上就累積超過25億次觀看。

憑藉《Party Rock Anthem》一曲正式躋身國際樂壇新星的班尼特，2013年加入女子團體「GRL」再創演藝事業高峰，無奈隨著成員之一的貝特爾（Simone Battle）於2014年輕生離世，團體也在不久後解散，班尼特則重啟個人音樂事業，並於2019年與《Footloose》男星肯尼沃爾默（Kenny Wormald）結婚、迎來女兒哈洛爾（Harlow）。

Lauren Bennett與Kenny Wormald在2019年結婚，剩下女兒Harlow。（Instagram@laurenbennett）

過去推出單曲《Hurricane》時，班尼特曾坦言，歌曲是在團體解散後，自己在低潮狀態下創作的歌曲，自己也因為心理疾病痛失摯友，對她造成很大的影響。如今37歲的班尼特突傳死訊，留下丈夫及年僅7歲的女兒，也令親友、粉絲錯愕不已。

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