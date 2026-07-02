《YMCA》Victor Willis急病逝世　林子祥曾翻唱　特朗普發文哀悼

1970年代紅遍全球的美國傳奇迪斯可天團「鄉巴佬樂團」（又稱村民、Village People）主唱維克多威利斯（Victor Willis），已於本週一6月30日因急性疾病不幸辭世，享壽 74 歲。樂團官方社群粉專隨後證實了這項悲痛消息，聲明中透露威利斯是在經歷了一段短暫但來勢洶洶的疾病後平靜離世，家屬期盼各界在此艱難時刻給予隱私空間。



消息曝光後，美國總統特朗普也第一時間在Truth Social上發文表達深切哀悼，盛讚其留下了令人振奮的偉大音樂。

「鄉巴佬樂團」（Village People）主唱維克多威利斯Victor Willis（Facebook@Victor Willis）

打造《YMCA》等百萬金曲！開創硬漢變裝潮流席捲全球

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出生於德州的維克多·威利斯是「鄉巴佬樂團」的靈魂人物，不僅擔任核心主唱，更親自參與創作了樂團最具代表性的多首世紀金曲，包括在全球傳唱度極高的《YMCA》、《Go West》以及《In The Navy》。《YMCA》這首歌在也被多次翻唱，最廣為人知的包括香港歌手林子祥、台灣歌手「哈林」庾澄慶以及知名韓團TWICE的版本。

特朗普大跳《YMCA》。（Getty Images）

該團在70年代後期開創了極具辨識度的音樂風格，成員們經常身穿警察、海軍軍官、印地安酋長等各種硬派陽剛的職人服裝登台演出，而威利斯在舞台上則主要以英挺的警察與海軍形象示人。比爾博特雜誌（Billboard）曾盛讚他們的音樂是「流行迪斯可領域中最無法抗拒的旋律」，紐約時報亦高度肯定威利斯那充滿渲染力、汗水淋漓的靈魂嗓音。《YMCA》發行後更在global 17個國家奪下冠軍，至今仍是全球大小婚禮與派對中不可或缺的國民舞蹈神曲。然而，威利斯在2015年受訪時曾透露，當時因為版權被剝奪且對產業現狀感到失望，才選擇在80與90年代自我放逐。直到2006年他成功戒除毒癮，並在律師妻子的協助下，與控制樂團歌曲產權的版權公司展開長達數年的法律攻防戰。2015年，聯邦陪審團最終裁定維克多·威利斯擁有包括《YMCA》在內等13首經典歌曲在美國的50%所有權。這場重大法庭勝利，也順利鋪平了他於2017年重返「鄉巴佬樂團」的復出之路。

特朗普造勢熱播神曲！威利斯澄清：歌詞描繪的是純粹的基層體育生活

值得關注的是，美國總統特朗普過去在多場大型政治造勢集會上，皆習慣選用《YMCA》作為散場應援曲，威利斯起初對此持反對態度，更曾透過BBC發聲要求停止使用。但在去年（2025年）1月的總統就職慶祝晚會上，威利斯出乎意料地率團登台表演該曲，並發文表示「音樂應該跨越政治、凝聚國家」。特朗普在週三的悼詞中感性表示：

我們熱愛他們和那首偉大的歌曲，未來每一次播放《YMCA》時，我們都會想起維克多。向他傑出的家人致哀。

此外，威利斯近年也積極澄清大眾的誤解，甚至揚言起訴將《YMCA》標榜為「男同志國歌」的媒體。他強調，這首歌的靈感單純源自他年輕時在舊金山青年會（YMCA）的觀察，歌詞描繪的是基層年輕人在那裡打籃球、游泳、吃便宜食物並找到人生新起點的真實寫照，而非特定文化象徵。這首傳奇神曲已於2020年被美國國會圖書館國家錄音登記處列為具有「文化、歷史與美學重大意義」的永久保存作品，正式入選格林美名人堂。

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