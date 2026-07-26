大S億元豪宅已過戶　具俊曄與子女平分　雙方律師齊封屋清點財物

大S（徐熙媛）今年2月病逝後，遺產分配及名下房產去向持續受到外界關注。如今其生前居住的台北市信義區豪宅已完成繼承登記，根據「壹蘋新聞網」調查，該房產已於7月22日正式過戶，由丈夫具俊曄與一對未成年子女玥兒、箖箖共同持有，3人各取得三分之一產權。



據悉，大S於2016年以約3.62億元（台幣，下同，約8775萬港元）購入「台北信義」頂樓戶，權狀約236.6坪，當時先支付約1.4億元（約3393萬港元）頭期款，其餘約2.22億元（約5381萬港元）則透過銀行貸款。若以20年期、利率2.8%試算，每月房貸約119萬元（約29萬港元），歷經9年繳納房貸後，連同頭期款，累計投入金額約2.6億元（約6302萬港元）；隨著近年房價上漲，市場推估目前市值已達約4.6億元（約1.1億港元）。

具俊曄與大S（Instagram@djkoo）

對於繼承方式，台灣瑞興法律事務所主持律師黃有衡表示，依台灣「民法」第1138條規定，配偶與子女同屬第一順位法定繼承人，因此在無其他特殊情形下，大S的遺產由具俊曄及兩名子女平均繼承，豪宅因此由3人各持三分之一產權。由於玥兒、箖箖皆未成年，涉及遺產登記及後續財產管理事宜，實務上將由法定代理人汪小菲代為處理相關法律程序。

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此外，黃有衡指出，若房屋仍有未清償房貸，可於申報遺產稅時列為扣除項目；而豪宅既已完成繼承過戶，也代表相關遺產稅程序已告一段落。若大S名下另有存款、股票、海外資產、著作權收入或投資股權等資產，扣除免稅額及相關扣除項目後，課稅淨額仍可能落入最高級距，遺產稅金額估計恐超過2000萬元（約484萬港元）。

據親友透露，大S離世後，屋內財物均由具俊曄與汪小菲雙方委任律師共同清點，除逐項拍照存證外，也已完成公證程序，目前屋內物品皆維持原狀。在遺產分割程序完全結束前，相關財物均不得任意出售、搬動或處分，以保障所有繼承人的權益。

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