BY2偕母遊希臘　罕見同框合照曬超強凍齡基因　網民驚嘆似三姊妹

新加坡雙胞胎女團BY2（姊姊 Miko 孫涵、妹妹 Yumi 孫雨）出道至今已 17 年，除了歌唱事業表現亮眼，姊妹倆精緻的外貌始終是外界關注的焦點。



近日，兩人趁著難得的農曆假期，暫時放下繁忙的工作，帶著母親飛往浪漫的愛琴海，開啟了一場溫馨的希臘圓夢之旅。

BY2帶著母親飛往浪漫的愛琴海，開啟了一場溫馨的希臘圓夢之旅。（Instagram@yumisecrets）

妹妹Yumi近日在社交平台上分享了一系列旅遊紀實，母女三人的合照瞬間引爆網絡熱議。畫面中，她們穿梭於希臘指標性的藍頂教堂與純白階梯建築，湛藍的海景與明媚陽光交織成絕美背景，更襯托出母女三人的出眾氣質。

這場旅行不僅是視覺上的饗宴，背後更藏著深厚的母女情誼。過去BY2曾因疫情影響，被迫與住在新加坡的媽媽分隔兩地長達三年。當時解封後，姊妹倆曾驚喜返鄉，三人於機場激動相擁的畫面令無數粉絲動容。當時她們曾感性發文：

過去14年千瘡百孔的身軀，彈指之間被治癒。

如今，姊妹倆終於能帶著媽媽出國圓夢，在鮮黃色牆面的地中海餐廳內留下幸福合影。網民看到照片後紛紛留言讚嘆：

「白媽媽氣質太好了」

「這不是母女，是三姊妹出遊吧！」

「一家人基因太強大」



感佩兩人的孝心之餘，也驚艷於媽媽極佳的狀態。

