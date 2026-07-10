碧咸家族風波仍持續　Harper生日Brooklyn拒聯絡恐將連續2年缺席

碧咸（David Beckham）與維多利亞（Victoria Beckham）的小女兒「小七（Harper Beckham今（10）日迎來15歲生日，不過外媒卻指出，她今年最大的心願就是能再次見到大哥Brooklyn Beckham。



由於Brooklyn近年與家人關係漸行漸遠，兄妹也因此失去聯繫，讓Harper相當難過。

Harper Beckham和Brooklyn Beckham曾經感情十分要好。（IG@victoriabeckham）

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根據「每日郵報」報導，知情人士透露，Harper始終無法理解哥哥為何突然不再與自己聯絡，尤其生日將至，Brooklyn依舊沒有任何互動，令她十分失落。消息人士表示，兄妹過去感情一直很好，Harper至今仍不明白究竟發生什麼事，也希望有一天能重新修補彼此關係。

報導指出，Harper與Brooklyn之間並沒有發生衝突，兄妹感情原本相當親近，因此看見女兒因家庭問題受到影響，也讓碧咸夫婦十分心疼。若雙方關係仍未改善，Brooklyn恐將連續第2年缺席妹妹生日。

事實上，Brooklyn近年與父母關係屢傳生變，至今仍未有和解跡象。日前碧咸獲選在荷里活星光大道留名，全家人一同赴洛杉磯出席典禮，唯獨Brooklyn夫妻缺席。當時還傳出Harper曾獨自前往哥哥與妻子Nicola Peltz住處，手中拿著一封粉紅色信件，希望能與哥哥見上一面，最終仍未能如願，只能返回車上。

不過，八卦媒體「Page Six」對此則有不同說法，認為Brooklyn夫妻當時並不在家，發言人更質疑現場早有狗仔守候，認為整起事件疑似是刻意安排拍攝。對此，親近碧咸夫婦的消息人士則堅決否認，雙方各執一詞，也讓這場豪門家庭大戲更顯撲朔迷離。

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