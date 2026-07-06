10年閨蜜決裂　Taylor Swift婚禮封殺Blake Lively　絕交內幕公開

流行天后Taylor Swift與美式足球球星Travis Kelce於週五（7月3日）在紐約麥迪遜廣場花園舉辦世紀婚禮，現場星光熠熠。



然而，外媒爆出最令人震驚的消息。Taylor Swift過去長達10年的超級閨蜜《花邊教主》Blake Lively與「死侍」老公Ryan Reynolds，完全被排除在婚禮賓客名單之外，雙方正式決裂！

Blake Lively與Ryan Reynolds（IG@vancityreynolds）

世紀婚禮不發喜帖！ 消息人士爆：Taylor Swift徹底死心

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根據外媒《Page Six》獨家報導，Taylor Swift在規劃婚禮時，便強硬決定不邀請Blake Lively夫妻。消息人士透露：「Taylor Swift現在的心態不同了，她只想和她信任、能帶給她平靜的人在一起。」雖然兩人過去親如姊妹，Taylor Swift甚至還是Blake Lively四個小孩的教母，但這段友誼如今在Taylor Swift眼裡「已經徹底結束、無法修復」。

就在Taylor Swift舉辦婚禮前夕的彩排晚宴時，Blake Lively與Ryan Reynolds被拍到遠在紐約上州，陪伴6歲的女兒參加馬術比賽。相較於死侍夫妻被封殺，Taylor Swift的其他閨蜜如超模Gigi Hadid、Bradley Cooper及Dakota Johnson等人皆盛裝出席。

左起為超模Gigi Hadid、Blake Lively、Taylor Swift以及Kaleigh Sperry。(Page Six)

2025年法庭私訊大曝光！ Taylor Swift淪「工具人」憤而割席

這對昔日全美最強閨蜜之所以會形同陌路，導火線源自於2025年Blake Lively與導演Justin Baldoni爆發的4億美元誹謗官司。當時Taylor Swift無端被扯入這場好萊塢惡鬥，成為壓垮兩人友誼的最後一根稻草。

在流出的法庭文件中，Blake Lively曾傳簡訊給導演施壓，炫耀自己擁有Taylor Swift和Ryan Reynolds這兩隻「噴火巨龍」當靠山，會保護她去戰鬥。2026年1月，更多法院文件曝光，連Taylor Swift私底下吐槽該導演「拉小提琴裝可憐」的私密簡訊也被公諸於世。法庭更踢爆Blake Lively曾計劃讓Taylor Swift在「連看都沒看過劇本」的情況下，盲目公開力挺Blake Lively修改後的《到我們為止》劇本。

消息人士直言，並不是單一事件導致決裂，而是這些「利用與背叛」不斷累積。Taylor Swift意識到自己被當作商戰籌碼與法律工具，不希望這種負面能量毀了自己人生中最重要的世紀婚禮。自2024年底後，兩人便再也沒有同框，Blake Lively也缺席了Taylor Swift 6月的單身派對，10年的閨蜜情自此正式畫下句點。

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