大S保護孩子10年不露臉　張蘭突曬「孫子正面照」　網怒轟博關注

大S（徐熙媛）過世後，汪小菲就負責照顧一雙兒女，因此常北京、台北來回往返，張蘭近日在社群曬出10歲孫子汪希箖的正面照，不過此舉讓不少網友質疑是在利用孩子刷流量。



張蘭7月24日貼出一段影片，除了提到自己在澳洲參加企業家年會，更透露孫女汪希玥及孫子汪希箖已去加拿大參加暑期夏令營，自己參加完年會後，就會飛往加拿大陪伴兩個孩子。

張蘭7月24日貼出一段影片，影片中張蘭還曝光了一張與孫子汪希箖視訊的截圖畫面，清晰可見10歲汪希箖的正面模樣。（微博@橘子娛樂）

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影片中張蘭還曝光了一張與孫子汪希箖視訊的截圖畫面，清晰可見10歲汪希箖的正面模樣，這畫面一曝光也登上了熱搜，引發網友熱議，因為過去大S很保護兩個孩子，尤其是兒子汪希箖從沒在主動在媒體面前公開曝光，就連在社群發文也都只會露出背影。

如今張蘭將孫子汪希箖的正面照公開，就有網友留言質疑：

「為什麼要曬孩子照片啊？」

「問過孩子可以到處曬照片嗎？這樣對孩子讀書不好」

「你應該保護好孩子的隱私，不該借著孩子博取關注度」



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