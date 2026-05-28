大S女兒小玥兒現身街頭被讚「根本媽媽翻版」　身材高挑亭亭玉立

已故女星大S的中國大陸前夫汪小菲，日前悄悄飛抵台北，陪伴大女兒小玥兒。他開心地在網路曬出父女倆的一日行程，從陪伴上畫畫課到享用頂級法式大餐，全程父愛滿溢，更甜蜜直呼這是一場「父女約會」。



不過，這支原本充滿溫馨氛圍的紀錄影片，卻因為12歲小玥兒的背影「根本大S翻版」，瞬間讓全網歪樓。

小玥兒和汪小菲（微博圖片）

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汪小菲是出名的「女兒傻瓜」，他陪小玥兒上畫畫課，並在小紅書上向大家展示小玥兒的畫作，小玥兒細膩的畫工，看得出相當有天分。隨後兩人轉戰高級法式餐廳，汪小菲耐心地當起解說員，將桌上的精緻菜色一一介紹給女兒聽。

儘管小玥兒在鏡頭前十分低調，多以背影或側臉示人，面對爸爸的熱情也僅輕聲回應「嗯」、「冰喔」，但聲音感覺出相當溫柔。

最讓外界震驚的是，今年剛滿12歲的小玥兒已經出落得亭亭玉立，一頭烏黑過肩長髮隨風飄逸，身高更目測超過165公分。許多眼尖網友發現，小玥兒不論是走路的姿態、舉手投足間的儀態，都充滿了親生母親大S的影子。

超強的遺傳基因讓大批吃瓜群眾紛紛留言驚呼：

「這背影根本大S複製貼上」

「走路步伐和媽媽一模一樣」

「基因真的騙不了人」



也有部分網友忍不住幽默調侃汪小菲。看著眼前這位神韻與前妻高度相似的「前世情人」，是否勾起昔日回憶。

小玥兒近日無預警開通IG帳號引起話題，自大S過世後，她和弟弟都跟著爸爸和繼母馬筱梅到台灣大陸兩頭飛，一家人數次被拍到出遊逛街，去年玥兒生日派對，幾乎由馬筱梅一人操辦，對玥兒十分上心，而去年母親節，玥兒也回送禮物祝福，兩人相處看起來算融洽。

不過，馬筱梅近日在直播被問到大S子女相關問題，表情突然變得嚴肅，以後若要問兩個孩子的問題，請去找汪小菲或張蘭，「不要在我這問，因為我會被罵」，似乎被限制透露大S子女行蹤。

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