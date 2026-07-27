毛舜筠談張國榮當年急進求婚嚇退感情　哥哥曾歎若肯嫁或改變一生

影后毛舜筠近日接受資深傳媒人金成的YouTube頻道《叔叔的愛》訪問，談及當年與舊愛張國榮（哥哥）的一段情，並透露兩人從拍拖、分手到重逢合作的諸多珍貴細節。



毛舜筠接受資深傳媒人金成的YouTube頻道《叔叔的愛》訪問。（YouTube@叔叔的愛）

張國榮急進求婚嚇退女方

毛舜筠憶述，剛入行時與張國榮因拍攝電視台單元劇而認識。當時電視台安排二人培養感情，拍攝宣傳照時，她已感受到哥哥的熱情與真誠。她大讚哥哥當年每次外出都會主動牽著她的手，甚至介紹家人給她認識，更認真地提出結婚的想法。

哥哥唯一一位公開承認的女友，是毛舜筠。 （《家有囍事》劇照）

毛舜筠大讚哥哥當年每次外出都會主動牽著她的手，甚至介紹家人給她認識。（《家有囍事》劇照）

談到分手原因，她坦言當時年紀太小，面對哥哥的認真求婚感到驚恐：「呢個（拍拖）過程裡面，佢係好鍾意我嘅。我只知道佢好鍾意我。然後鍾意到有一日，佢會同我講『我哋會唔會有一日結婚？』佢好認真……但當時我年紀太細，我好驚，我唔知道可以做啲咩。」男方的急進反而讓她想逃避，最終選擇疏遠。

毛舜筠曾拒絕張國榮求婚，當年她只有17歲。（《家有囍事》劇照）

張國榮與「前度」毛舜筠的一段情，一直為人津津樂道。（《大富之家》劇照）

重逢打麻雀成摯友歎結婚可改一生

兩人分手後各自發展，毛舜筠亦經歷了第一段婚姻，但並未抹煞兩人的緣份。直到拍攝經典喜劇《家有囍事》時才重逢。毛舜筠後來才知道，原來是哥哥私下向劇組堅持一定要由她飾演對手戲，可見哥哥非常重情重義，一直把她放在心上。二人因這部戲再度熟絡並成為麻將摯友。早年兩人節目重聚時，哥哥亦曾語帶感慨地對她說：「如果你當年肯嫁給我，可能會改變我的一生。」

分手後直到拍攝經典喜劇《家有囍事》時才重逢。（《家有囍事》劇照）

二人於分手後10年再次成為知心好友，將感情完全升華。（《大富之家》劇照）

讚哥哥工作極度認真

除了感情生活，毛舜筠亦高度讚賞張國榮對工作的態度。她表示哥哥即使當時已成為超級巨星，對每一場戲乃至後期的配音工作都保持極度認真與緊張，這種「完美主義」讓她大為欽佩。此外，毛舜筠還提到以前與朋友聚會唱粵曲時，哥哥也曾參與其中，兩人私下甚至一同合唱過粵曲，展示了哥哥生前活潑隨和的一面。

（《家有囍事》劇照）